Chicho Arias de ‘Masterchef Celebrity, presentó a su esposa, Leidy Franco

Más de un televidente sigue expectante por la final de Masterchef Celebrity , que RCN está emitiendo desde hace dos días.

Mientras se especula que el ganador no se conocerá hasta mañana martes, cada seguidor apuesta por su favorito para que se lleve los 200 millones de pesos. Los finalistas, Tatán Mejía , Carlos Báez , Ramiro Meneses y Chicho Arias siguen siendo tendencia por las preparaciones con la que esperan dar la pelea en la competencia.

Este último, el comediante Mauricio ‘Chicho’ Arias , sorprendió a más de un televidente cuando recibió a su familia para vivir la final. Sus papás, hija y esposa llegaron hasta el set de RCN para apoyar al finalista.

¿Quién es la esposa de Chicho Arias de ‘Masterchef’?

El comediante fue tendencia en redes y no especialmente por sus preparaciones. Esta vez, fue su esposa quien le quitó el protagonismo.

La paisa Leidy Franco brilló en el más reciente capítulo de Masterchef por acompañar a su esposo Chicho Arias en la final. “Mi esposa siempre incondicional” dijo el comediante al presentar a la mujer que se mostró orgullosa de él.

“Me siento super emocionando por mi esposo es poder decir: lo logramos definitivamente. Ver todo su recorrido aquí es increíble” aseguró la mujer que, aunque se mantiene alejada de redes sociales, no duda en compartir uno que otro recuerdo en familia y de sus viajes en pareja.

Según lo que la mujer ha publicado en redes, Chicho Arias y Leidy Franco se casaron en el 2018, completan más de cuatro años juntos en matrimonio y disfrutan de viajar cada tanto.

¿Chicho Arias se casará con Claudia Bahamón?

En un capítulo de esta temporada de Masterchef Celebrity Chicho Arias recibió una gran declaración por parte de Claudia Bahamón. El comediante y la presentadora aseguraron, entre risas, que se casarían si él ganaba la competencia.

Por eso, la presentadora aprovechó el capítulo donde la familia de los finalistas llegó hasta el set de RCN para apoyarlos, y les hizo una advertencia. “Chicho, delante de la familia, y de una vez por todas porque ya no se lo repito más… Si no gana ‘Masterchef’, usted, Lady y yo no nos podemos casar” dijo Claudia Bahamón, quien recibió una respuesta de la esposa de Chicho, Leidy Franco.

Chicho Arias, el buena onda y de buen sabor | MasterChef Celebrity

La paisa aseguró que estaba al tanto del arreglo y que no tenía ninguna objeción. “Ay, no, amor. Tiene que ganar. Aprovechamos que está la familia para formalizar la unión con Claudia” dijeron Chicho y Leidy, quienes llevan más de cuatro años casados.