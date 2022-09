Natalia Paris contó cómo fueron sus experiencias paranormales

Natalia París , modelo, empresaria y Dj, siempre está activa en sus redes sociales. Además de compartir sobre sus nuevos proyectos en la música, también le cuenta a sus millones de seguidores los temas espirituales que la inquietan.

La paisa revolucionó las redes sociales cuando contó recientemente, que en el pasado vivió algunas experiencias paranormales en las que ha sentido presencias de otros seres muy cerca de ella y que sería más común de lo que se piensa.

“Suelen atacar a las mujeres”: Natalia Paris contó sobre sus experiencias paranormales

“Eso se llama parálisis del sueño. Yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado, por eso es que todo el tiempo estoy haciendo en mi casa limpieza energética y siempre les estoy compartiendo ese tipo de limpiezas”, reveló, para después compartir su teoría sobre los sucesos, que proceden, según sus palabras, de “seres del bajo astral que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía”.

La empresaria aseguró que después de haberlo experimentado repetidas veces en el pasado, investigó a profundidad sobre este asunto, y encontró algunas maneras de evitar estos sucesos.. “Como me obsesioné con el tema porque en el pasado lo viví varias veces, entonces he leído, he investigado, he hablado con un experto del tema y yo les puede decir que el secreto para que esas cosas no nos pasen a nosotros es la vibración. Es decir, tiene uno que mantener una vibración elevada. Ellos son seres de bajo astral, entonces cuando tú bajas tu vibración, ya sea porque consumes droga o porque estás en un período de tristeza que también te hace bajar la vibración, o cuando visitas lugares muy concurridos como iglesias, conciertos, se te pegan esas energías”, finalizó.