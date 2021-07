“Quise abortarte”: Eva Rey y la conmovedora carta que le escribió a su hija

Te puede interesar: Así celebraron Lincoln Palomeque y Carolina Cruz los 5 meses de Salvador

Eva Rey es una periodista y presentadora española que actualmente trabaja en Noticias RCN. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como reportera y conductora de diversos espacios de la televisión colombiana. Es recordada también por el programa Sin Evasivas, que dirigió en las elecciones presidenciales del 2018.

Sin Evasivas - Germán Vargas Lleras lo contó todo

Hace 5 meses, en febrero, la periodista de 43 años dio a luz a Lía, su primogénita. La española y su esposo Matías Gaviria le dieron la bienvenida a la pequeña a través de sus redes sociales. Cuando la presentadora supo que estaba esperando un bebé compartió varios pensamientos sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo, pues entre sus planes no estaba ser mamá.

Ahora, 5 meses después del nacimiento de su bebita, sorprendió a sus seguidores con una extensa y conmovedora reflexión, donde dejó ver cómo Lía cambió su vida y su forma de pensar.

“Muchos me dicen que cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer. O me vas a cuestionar. O que te vas a traumatizar… Por eso esta carta”… Con esas palabras, la española inició la publicación que ya cuenta con más de 10 mil likes y más de 450 comentarios de sus amigos y seguidores.

Pese a que en un principio no quería ser madre, en esta sentida carta, la periodista contó que ahora no se cambia por nadie.

“Querida Lía. Hubo un día que no tiene quise. No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que, si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta. La más perfecta para mí. Eres mía. Mi cosita. Te miro y te miro y me emociono. Y yo nunca me emociono. Eres todo lo que nunca soñé”. Así, Eva dejó ver su lado más tierno contando cómo logró adaptarse a la etapa de ser mamá.

“Y sí enanita mía. No te aborté. Y aunque ahora sí sé que fue la mejor decisión de mi vida… Te quiero Lía. No hace falta que te lo diga. Estamos pegadas por el resto de nuestra vida. Y es que no hay nada más bello que tu llanto. Significa que estás viva. No hay nada más reconfortante que tu risa. Significa que eres feliz”, puntualizó la presentadora.

Además, se mostró conmovida porque su licencia de maternidad terminó y ahora debe separarse de Lía momentáneamente para regresar a las instalaciones del Canal RCN y continuar con su labor profesional.