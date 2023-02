¿Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, ya salió de la cárcel? Esto se sabe

Desde esta semana, los seguidores del productor de reguetón Raphy Pina recibieron una buena noticia al enterarse de que el puertorriqueño 44 años podría quedar en libertad más pronto de lo esperado. Desde mayo del año pasado, el dueño de Pina Records fue sentenciado por el juez federal Francisco Besosa a 41 meses de prisión (tres años y cinco meses) por posesión ilegal de armas, desde entonces cumple su condena en una cárcel de Carolina del Norte.

Te puede interesar: Video: Shakira no estuvo sola en su cumpleaños. Este hombre la visitó

Hace unos días, se conoció que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston desestimó el cargo por posesión de un arma modificada, lo que disminuiría la sentencia del acusado de 41 meses a 15 o 21, es decir, menos de dos años. Su esposa, la cantante Natti Natasha celebró la noticia en compañía de la hija que tienen juntos, Vida Isabelle.

¿Raphy Pina ya está libre?

Aunque en el anuncio no se reveló la fecha en que el productor y mánager estaría fuera de la cárcel, un video que publicó en sus redes sociales hace unas horas encendió las alarmas de sus seguidores. Para celebrar el cumpleaños número 46 de su amigo, y cliente, Daddy Yankee; Pina usó su cara y voz para felicitarlo. En la publicación, grabada en modo ‘selfie’, se ve al puertorriqueño enviando saludos a su “mejor amigo”.

Vea también: Subastan cartas de Lady Di donde habla de su divorcio con el Rey Carlos III

“Hoy está de cumpleaños una de las personas más valiosas de mi vida… una de las personas que aprendí, desde 1995 cuando lo conocí, que iba a ser una persona grande. Que iba a ser una persona con disciplina y que iba a llegar bien lejos. Hoy en día es mi mejor amigo y es una persona que nunca me ha dejado solo y que nunca ha dejado sola a mi familia. Que con el hecho de ser la super estrella que es, me llamó todos los días de mi vida en el momento más difícil para darme el apoyo y nunca me ha dejado solo. Te amo hermano. Feliz cumpleaños, espero que lo disfrutes, espero que la sigas pasando bien, dedicando ese amor al mundo, en todas tus facetas, te amo mucho, felicidades hermano”, expresó. Además de la dedicatoria, lo que llamó la atención de sus 4.3 millones de seguidores fueron otros detalles del video que podrían revelar su paradero.

Las reacciones no se hicieron esperar y los internautas comentaban que, aparentemente, el productor ya se encontraba en libertad, pues en el video se ve dentro de un carro y por las ventanas, se alcanzan a ver otros medios de transporte pasando por la calle. Hasta el momento, ni él, ni su equipo legal, o su pareja Natti Natasha, han confirmado que su salida de la cárcel se haya hecho efectiva; por lo que seguirían siendo especulaciones generadas por el video publicado.