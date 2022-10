Natti Natasha se pronuncia luego de la pelea de su esposo Raphy Pina y Don Omar

Raphy Pina y Don Omar están enfrentados desde inicios de este mes, cuando el cantante puertorriqueño acusó al productor y mánager de Daddy Yankee de haber ‘saboteado’ The Kingdom Tour, la gira que ambos reguetoneros promovieron en 2016 y fracasó a solo días de haber iniciado.

Luego que Don Omar le concedió una entrevista al productor e influencer panameño Rodney Clark, conocido como El Chombo, y se refirió al mencionado tema, el dueño de Pina Records, quien se encuentra cumpliendo una condena por posesión ilegal de armas en la prisión federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, ubicada en Carolina del Norte, decidió limpiar su imagen y la de Yankee con un video, donde mostró pruebas y contó su versión de los hechos. Horas después, ambos intercambiaron sus mensajes por Twitter e Instagram, donde las acusaciones subieron de tono. “La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quién en realidad tú eres. Yo estoy ‘ready’”, escribió Raphy. La respuesta del ‘Don’ no se hizo esperar. “Tú no estás ‘ready’, tú lo que estás es preso y ¿amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco”, dijo. Pina le respondió “Loco estás tú que estás pendiente a un preso, ¡estúpido!”.

El productor Raphy Pina dio su versión de los hechos después que Don Omar opinara sobre su pelea con él y Daddy Yankee. Foto: Instagram

Natti Natasha, pareja de Raphy Pina, habló sobre Don Omar

En el escenario de las discusiones apareció Natti Natasha , la reguetonera famosa por éxitos como Sin pijama, Criminal y La mejor versión de mí. En el 2021, la dominicana, de 35 años, anunció su compromiso con el empresario Raphy Pina, padre de Vida Isabelle, única hija de la artista, con quien lleva más de cuatro años de relación.

En una reciente entrevista, a la cantante le preguntaron por el significado de Don Omar en su vida artística, y aunque en ningún momento mencionó a su prometido o el pleito que el papá de su hija tiene con el cantante, sí recordó, con mucho agradecimiento, al intérprete de Danza Kuduro.

Natti confesó que lo conoció en 2010, y él fue uno de los primeros en darle una oportunidad en la música. “Don fue el primer artista que creyó en el talento de Natti Natasha siendo una mujer y fue quien me dio una oportunidad en New York. Fue a un estudio, y estaba grabando con Lincoln, que es un productor dominicano que con él trabajaba en la República Dominicana, en Santiago, estaba grabando canciones en inglés, no era reggaetón ni nada por el estilo, y recuerdo que cuando llegó al estudio él estaba ahí y nos presentan y todo eso. Yo empecé haciendo pequeñas voces para canciones de artistas de él, dispuesta a hacer las cosas y a trabajar, aunque no me pagaran.”, recordó la cantante para el programa Nadie dice nada. Fue con él, justamente, que grabó la canción Dutty Love, tema que la lanzó a la fama en 2012.

