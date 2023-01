Ricardo Montaner dijo con qué género identifica a Índigo, hija de Evaluna y Camilo

En medio de las recientes especulaciones que rodean a los cantantes Camilo Echeverry, Evaluna Montaner y su hija Índigo; el padre de la artista, Ricardo Montaner, se pronunció sobre el género de su nieta. Sobre la pareja de esposos, supuestas fuentes cercanas a la familia indican que estarían en una posible crisis matrimonial.

Al principio, medios internacionales indicaron que el desorden de los dos famosos era una causante de peleas constantes entre la pareja. Días después, el intérprete de Tutu y Vida de rico, sin referirse al rumor, mostró que él y su esposa limpiaron la cocina y toda la casa. Luego, se especuló que la crisis sería por el género de su primogénita.

La pareja de esposos de Camilo y Evaluna Montaner no estaría atravesando su mejor momento a ocho meses del nacimiento de su hija Índigo. Foto: Instagram

¿Ricardo Montaner habló sobre género de Índigo?

Desde que Camilo y Evaluna anunciaron el embarazo de la actriz nacida en Venezuela con la canción Índigo, dejaron claro que, sin importar su género, su bebé llevaría el mismo nombre de la canción, un nombre unisex que significa “nueva era”. “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, contaron antes de que la joven de 25 años diera a luz en una piscina inflable y acompañada de una partera.

Hace unos días, la bebé de nueve meses volvió a ser noticia cuando el programa Al rojo vivo indicó que los cantantes habían optado por no etiquetar a su hija con un género en específico y que sería decisión de ella identificarse cuando creciera. Los seguidores de la familia Montaner no dejaron pasar un reciente comentario del intérprete de Me va a extrañar sobre el género de su nieta.

En una foto que publicó en redes sociales cargando a Índigo, Ricardo Montaner escribió “Ella y yo nos vamos de vacaciones”, y sus seguidores interpretaron que, a pesar de lo que se dice sobre su hija y yerno, él identifica a la bebé como una mujer.