Sara Uribe, de ‘Survivor’, contó por qué no volvería a un ‘reality’ de este tipo

Los capítulos del reality Survivor, la isla de los famosos siguen demostrando que no todas las personas están preparadas para vivir las condiciones a las que se han enfrentado 22 famosos en la isla Saona de República Dominicana. Un poco más de la mitad continúa dentro de la competencia y comprueban, cada día, de qué están hechos.

Te puede interesar: “Estaba muriendo por dentro”: Sara Uribe dijo por qué se separó y se fue de Brasil

La modelo y empresaria Sara Uribe, fue una de ellos. La paisa, recordada por ganar en el 2012 el también reality Protagonistas de Nuestra Tele; no ha ocultado en redes sociales su punto de vista sobre la experiencia. Hace unos días, se despidió del programa de RCN y agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le dieron desde que inició la competencia.

La paisa Sara Uribe relató lo duró que fue participar de 'Survivor, la isla de los famosos' y habló de algunos detalles que los televidentes no vieron. Foto: Cortesía RCN - Cortesía RCN

Sara Uribe reveló detalles de ‘Survivor’

Aunque varias de las condiciones a las que los famosos se enfrentan en el programa, son más que evidentes, la paisa de 32 años confesó otras que varios desconocían. Para ella, las mujeres ‘sufrieron’ mucho más, pues compartir el espacio con las demás, se hacía complejo por temas de higiene femenina.

Vea también: La propuesta de Carolina Cruz a Érika Zapata, periodista de Caracol Noticias

“No contamos con ningún producto de limpieza, así que olíamos a lo que huele uno cuando no se baña ni se aplica nada”, contó al periodista Carlos Claro. Su ingenio hizo de las suyas y entre todas encontraron maneras, poco convencionales, para estar lo más limpias posible. Aunque muy gráfica para muchos, Sara reveló otras ‘urgencias’ que sufrió dentro del concurso. “Casi me muero, hacer las necesidades y limpiarme con la mano. Hacíamos las necesidades en el mar, o cuando me daba miedo por un animal o algo, hacía en la arena”, contó.

Más sobre Sara Uribe: Sara Uribe habló de sus sentimientos en ‘Survivor’: “Estaba tan cansada” La paisa Sara Uribe relató lo duró que fue participar de ‘Survivor, la isla de los famosos’ y reveló detalles de la producción. Vea más Sara Uribe habló de sus sentimientos en ‘Survivor’: “Estaba tan cansada” Sara Uribe: edad, parejas, papá de su hijo y más de la participante de ‘Survivor’ La modelo y presentadora Sara Uribe, hace parte de esta temporada de Survivor, la isla de los famosos, del canal RCN. Te contamos algunos detalles de su vida personal y profesional. Me interesa Sara Uribe: edad, parejas, papá de su hijo y más de la participante de ‘Survivor’

En el video, la modelo reveló otros secretos para su cuidado íntimo. “Los dientes algunas veces los limpiábamos con arena o con el agua del mar, y la ceda dental la reemplazamos con cabuya. Estar rodeadas de mujeres hace que las feromonas se alboroten, si a una le llegaba la menstruación al resto le pasaba igual y solo nos daban un tampón por día, esto fue duro porque lo que le pasaba a una, le afectaba a todas”, confesó. Para finalizar, la paisa no tuvo ‘pelos en la lengua’ para decir que no regresaría a un programa similar si la buscaban de otra producción.

Lee también: Fotos: Ella es la nueva novia de Tostao, de ChocQuibTown