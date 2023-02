Sara Uribe habló de sus sentimientos en ‘Survivor’: “Estaba tan cansada”

Los televidentes conocieron a Sara Uribe Cadavid cuando ganó la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele 2012. Desde ahí, no dejó de aparecer en pantalla durante varios años al presentar programas de farándula. Hace unos años, después de una polémica separación con el padre de su hijo Jacobo, Fredy Guarín; la paisa de 32 años regresó fuertemente al país y a redes sociales.

Ahora, vive una nueva etapa como creadora de contenido, empresaria y modelo, además de ser una de los 22 participantes del nuevo reality de RCN Survivor, la isla de los famosos; programa que conduce Tatán Mejía. Ahí, las celebridades se han enfrentado a las duras, y escasas, condiciones de la isla Saona en República Dominicana.

Sara Uribe reveló detalles de su participación en ‘Survivor’

La modelo y presentadora nacida en Medellín ha mostrado, desde hace unas semanas, su agradecimiento con el reality en el que aún sigue participando, pero del que no ha ocultado ningún detalle sobre los obstáculos y problemas que enfrentó. Recientemente, Sara Uribe confesó situaciones en las que no todos los teelvidentes han visto del programa de RCN.

“Estaba tan cansada, no me daba el cuerpo, me dolían los huesos, la Columna, tenía hambre, extrañaba a Jaco, pero muchas veces me he sentido hasta peor y podía esconderme para que ustedes no me vieran, acá era imposible, tenía que seguir. Y así nos pasa a muchas, tenemos que seguir”, compartió a sus 6.9 millones de seguidores en Instagram.

