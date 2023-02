Sara Uribe preocupó por ‘morados’ en su cara. Esto dijo

Este año, la modelo y presentadora Sara Uribe regresó a las pantallas colombianas con su participación en el nuevo reality de RCN Survivor, la isla de los famosos. La empresaria, también recordada por ganar Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, no se ha guardado ni un detalle sobre su supervivencia en la isla Saona de República Dominicana.

Aunque ya fue eliminada del concurso, la ex de Fredy Guarín agradece el apoyo de sus seguidores, pero con toda la sinceridad admite que no regresaría pronto a un programa similar. En varias entrevistas, la paisa ha recordado las particulares soluciones que se ‘ingenió' para resolver problemas íntimos y de higiene dentro de la isla.

La paisa Sara Uribe detalló lo difícil que fue para ella sobrevivir en 'La Isla de los famosos' siendo mujer. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Sara Uribe en la cara?

La modelo de 32 años se mostró ‘al natural’ delante de sus 6.9 millones de seguidores en Instagram, y mientras se desmaquillaba no pudo ocultar dos pequeños morados debajo de sus ojos. “Tengo manchas en la piel y un morado que me salió. Para que vean que no todo es como lo vemos en redes. ¿Si vieron cómo me veía de bonita maquillada? Pues esta es la realidad de una piel que está tratando de sobrevivir”, dijo.

Sus seguidores se preocuparon, pero antes de crear sus propias hipótesis ella aclaró que se trataba simplemente de las secuelas de un retoque estético. “Si señores, porque vean todas las manchitas que me dejó la isla, estos son los morados del botox, me salió un moradote ¿si o no?. No se preocupen mis amores, me puse el botox y mi piel es súper delicada y pues por eso la cuido mucho, pero nada de qué preocuparse”, aseguró en un comentario.

