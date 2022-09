Vicente Fernández: restaurante, capilla y más de su hacienda ‘Los Tres Potrillos’

Los amantes de la música ranchera alrededor del mundo lamentan la partida de uno de los máximos exponentes de la música ranchera. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, luego de pasar cuatro meses hospitalizado. El charro de Huentitán tuvo varias complicaciones de salud, que comenzaron con una caída en Los tres potrillos, su famoso rancho.

Te puede interesar: “Ni modo de andarlo cuidando”: Doña Cuquita sobre infidelidad de Vicente Fernández

Durante cuatro décadas, su hogar, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, fue el centro de las reuniones familiares de los Fernández Abarca, pero también, y durante años, estuvo abierto para recibir a sus fanáticos. El rancho, de 500 hectáreas, fue nombrado en honor de los tres hijos del cantante, Vicente Jr, Alejandro y Gerardo, quienes tenían, cada uno, su propia casa en la hacienda.

Mira también: Vicente Fernández: ¿Cuántos hijos tuvo y a qué se dedican? Una es adoptada

Historia de Rancho ‘Los Tres Potrillos’ de Vicente Fernández

El hogar del ídolo de México y su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita , fue construido en 1980. El rancho fue concebido para que cubriera cada una de las necesidades de sus habitantes. El terreno se convirtió en “la vida y la pasión” de Chente, como lo declaró hace años en una entrevista.

Estudio de grabación y centro de eventos en rancho de Vicente Fernández

La música no le podía faltar al Charro de Huentitán , quien decidió construir un estudio de grabación en su hacienda. Era uno de sus espacios favoritos, donde guardó, entre otros tesoros, las canciones que quedaron pendientes por grabar. Por la misma razón quiso tener su propio centro de espectáculos, un coliseo conocido como Arena Vicente Fernández Gómez, con capacidad para quince mil asistentes y 3.500 parqueaderos. Allí se han presentado artistas de talla mundial como Twenty One Pilots, Katy Perry, Roger Waters y Depeche Mode.

Vea también: “No tenía plata para llevarla a cenar”: Camilo sobre sus inicios con Evaluna

Desde noviembre de 1999 existe allí un restaurante, que lleva el nombre del rancho y ofrece comida típica de Jalisco, tierra natal del ídolo. También hay una tienda vaquera con diseños similares a los que usó el cantante. En el rancho ´Los tres potrillos´ no podía faltar una capilla, lugar donde fue velado el gran intérprete mexicano.

Una de sus grandes pasiones siempre fueron los caballos, y se dice que, en una época, llegó a tener 400 ejemplares. Durante años, turistas y fanáticos del mexicano tuvieron la oportunidad de conocer gratuitamente su propiedad, y, de vez en cuando, encontrarlo en ella, cabalgando y, si estaban de suerte, podían escucharlo cantar. “Quiero que sepan que esta es su casa y yo no cobro por la entrada ni por las fotos. Aquí no hay ningún museo, yo los recibo con mucho gusto en mi rancho, no por obligación o negocio. Yo salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón”, dijo el artista en un comunicado, que publicó en el 2016.