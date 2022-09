Video: Daniela Álvarez recordó que bailar la hacía feliz: “No lo des por sentado”

Hace dos años, Daniela Álvarez vivió uno de los momentos más retadores de toda su vida. La barranquillera, quien fue Señorita Colombia en 2011, representó a Colombia en Miss Universo en 2012 y fue presentadora, en el 2019, del Desafío Super Regiones, debió someterse a una cirugía en que, debido a una isquemia, le amputaron su pierna izquierda. Daniela Margarita Álvarez Vásquez, de 34 años, se convirtió en un ejemplo de superación y comparte a sus seguidores cómo ha continuado con su vida.

Te puede interesar: Video: ¿Beto Villa tiene nuevo amor? Fue visto en compañía de una mujer

Daniela Álvarez revivió su pasado en el baile

La actual pareja del actor Daniel Arenas , publicó en sus redes sociales una recopilación de recuerdos de hace más de dos años. La modelo y ahora empresaria compartió con sus 4.4 millones de seguidores un emotivo mensaje.

Vea también: Foto: Mario Cimarro celebró el primer mes de su hija compartiendo su nombre

“¡¡Como me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural. Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo cómo era”, escribió. Junto al texto aparece un video suyo antes de pasar de la cirugía.

El mensaje lo finalizó con un consejo para sus seguidores. “Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mí, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es AHORA”, advirtió.