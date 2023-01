Daniela Álvarez visita a personas con discapacidad y brinda mensajes de apoyo

El 12 de junio de 2020, la exseñorita Colombia, Daniela Álvarez, compartió a través de su cuenta de Instagram que, luego de presentar algunas complicaciones de salud y estar internada en la clínica durante varias semanas, el personal médico le había notificado que tenía una isquemia, patología que le impedía el paso de la sangre a su pie izquierdo.

Hace dos años, Daniella Álvarez sufrió la amputación de su pierna izquierda. Así ha enfrentado uno de los momentos más duros de su vida. Foto: Instagram - Instagram

Ante el lamentable diagnóstico entregado y, pese a los múltiples intentos quirúrgicos por mejorar su salud, el personal médico le reveló a Daniela que debían someterla a una amputación de parte de su pierna izquierda.

Desde que Daniela se sometió a dicho procedimiento y con el pasar de los años se ha convertido en una inspiración para cientos de personas que se encuentran en condición de discapacidad, ya que ha compartido desde sus redes sociales cómo ha sido su proceso de recuperación.

Por otro lado, hace unas horas, la también jueza de Nuestra Belleza Latina, compartió un emotivo video desde su cuenta de Instagram, red social en la cual tiene cerca de cuatro millones y medio de seguidores. En este visitó en un hospital a personas a quienes le acaban de amputarle alguna parte de su cuerpo.

“Gracias Dios, quitaste un pedacito de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”, fueron las palabras con las que la Miss Colombia 2011 acompañó el video.

“Que el Señor renueve tus fuerzas cada día para que todos puedan verle a través de ti”, “Eres un ángel sin duda”, “Si se me llena el corazón a mí viendo esto, no imagino lo que causas en cada persona que ayudas! Supongo que solo Dios lo sabe” y “Yo perdí mi pie en un accidente de motocicleta el 1 de julio de 2021 y una amiga me habló de ti mientras que yo estaba en el hospital. Ver tu espíritu y la belleza con la que llevaste tu proceso me dio mucha esperanza. Dios te bendiga”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la presentadora por parte de los cibernautas.