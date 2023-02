Juan Duque ya no quiere hablar de su ex Lina Tejeiro: “Estoy cansado”

El año pasado, la actriz Lina Tejeiro hizo pública su relación con el influencer y cantante Juan Duque. Aunque su relación duró solo meses, y terminaron repentinamente, llamaron la atención de muchos de sus seguidores por lo romántico e intenso que vivieron su corto amor. Este año, la expareja habría iniciado el 2023 separados, y mientras el paisa no ocultaba que estaba soltero, la actriz nunca se refirió al tema.

Hace unos días, los internautas volvieron a relacionar a los exnovios cuando el artista paisa apareció en sus historias de Instagram junto con un amigo, quien le preguntó de manera directa qué había pasado con ella. “Hey, ¿qué más de Lina? ¿No has vuelto a hablar con ella?”, fue la pregunta que le hizo su amigo, a lo que él le contestó: “¿Cuál?... Sí claro, por una platica que nos debemos a ver si la recuperamos. Yo creo que ella me quedó debiendo, también una ropita que me quedó allá y que también quedó en mandarme”, dijo entre risas. Lo llamativo fue que la misma actriz respondió por mensaje directo “Pfff jajaja. Aquí todos sabemos quién le debe a quién. Y no hay que decirlo”.

Lina Tejeiro y Juan Duque publicaron mensajes en redes sociales que hicieron reaccionar a sus seguidores, ¿Qué decían? Foto: Instagram

¿Juan Duque ya no quiere que le hablen de Lina Tejeiro?

En una reciente transmisión en vivo, Juan se sinceró y reveló que le incomoda que ahora, meses después de terminar con la actriz, le sigan preguntando por ella. Específicamente, se refirió a la broma que protagonizó con Camilo Gaviria, más conocido en redes como Mi Dios te pague. “Yo le seguí el juego, no contábamos con que la otra persona implicada en la relación iba a responder eso y se iba a armar un pedo, una guerra de la que ya estoy cansado, yo no quiero ni siquiera hablar de eso ya. Yo solamente quiero en este en vivo aprovechar para ir cerrando esa vuelta, yo ya estoy en otro punto de mi vida, en otro enfoque de mi carrera”, aseguró.

El paisa recalcó que quedó con muy buenos recuerdos de su amor con Tejeiro, “Todo lo que pasó el año pasado, siempre he dicho, que todo fue muy bonito, siempre he dicho que le pido a toda la gente quedarse con lo bonito y le mando mucho amor a esa persona. Agradezco todo lo valioso que me enseñó, todo lo bonito que fue, yo aprendí mucho. Dimos todo lo que se podía pero así es la vida y el amor, aquí nadie le debe nada a nadie, por eso la semana pasada me dio un poquito de rabia eso”

Por último, el cantante invitó a sus colegas y seguidores a enfocarse en su nueva faceta musical y apoyar su música. “Si no le gusta mi música, no importa, pero no me trate como una polémica, quedó todo bien fue muy bonito, se recuerda con mucho amor, pero la gente se encarga de empañarlo. Hablo de todo esto porque me interesa que la gente conozca un poquito de mi esencia, y porque cuando pasó todo lo que pasó nadie salió a defenderme, éramos mi equipo y mi familia y nadie ni siquiera los implicados salieron a defenderme, ni a desmentir ni a confirmar lo que había pasado”, expreso.