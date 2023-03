Video: Melissa Martínez “peleó” con el Tino Asprilla por defender a Piqué

Ocho meses después de anunciar su separación, Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tema de conversación en la prensa e internautas alrededor del mundo por las numerosas polémicas que han atravesado los últimos meses. Su ruptura también ha dividido opiniones entre sus seguidores y hasta ha sido la causa de discusiones entre amigos y familiares.

Te puede interesar: Ben Affleck fue visto, con Jennifer López, cometiendo ‘imprudencia’ en vía pública

Ese habría sido el reciente caso de Melissa Martínes y Faustino ‘El Tino’ Asprilla cuando, en una conversación rutinaria, confesaron si eran ‘Team Shakira’ o ‘Team Piqué'. Para los seguidores de la presentadora costeña, no es ningún secreto el apoyo y admiración que ha mostrado por la cantante colombiana, pues incluso ha revelado, en varias ocasiones, sentirse identificada por los recientes lanzamientos que hablan sobre desamor.

Esta semana, se viralizó una foto familiar de Matías Mier con Valentina Rendón. La imagen sería la confirmación de su supuesto romance. Así habría reaccionado Melissa Martínez. Foto: Instagram - Instagram

¿Melissa Martínez peleó por defender a Shakira?

Hace unos días, la periodista grabó a su compañero de set cuando discutían sobre la reciente ruptura de Shakira y Piqué. Al parecer, El Tino defendía al español y su compañera costeña no podía ocultar su sorpresa. “Habla de fútbol porque no te voy a permitir que hables de Shakira y Karol G hoy, bobito”, dijo la periodista deportiva.

Más sobre Melissa Martínez: Video| Melissa Martínez, ex de Matías Mier, cambió de ‘look’: “¿elegí bien?” La presentadora Melissa Martínez dejó a elección de sus seguidores su nuevo color de pelo. Ya mostró el resultado y generó controversia en las redes. Leer más Video| Melissa Martínez, ex de Matías Mier, cambió de ‘look’: “¿elegí bien?” Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” El futbolista Matías Mier habló por primera vez de su nueva vida lejos de Colombia, después de su separación de Melissa Martínez. Vea más Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado”

Aunque todo fue una discusión pacífica, el humor no se escondió y entre ellos se hicieron algunas bromas. “Él y yo nos queremos muchísimo, pero peleamos todos los días por lo mismo, entonces ¿cuándo vamos a solucionar esto?, peleamos porque este quiere defender a Piqué, no hay ninguna posibilidad”, continuó. Su conversación escaló tanto que, para ‘atacarlo’, hablaron de la vida sentimental del exfutbolista. “Usted no puede hablar de relaciones sentimentales porque ni se ha casado ni tiene novias ni nada, usted no tiene autoridad para hablar porque no tiene relaciones sentimentales serias”, le dijeron varias colegas mujeres.

Vea también: Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, presentó a su “primer amor”

Hoy, su polémico tema habría continuado y la presentadora de ESPN mostró un panorama similar. “Sigue el hombre con su cuento. Antes de ir al aire, Faustino, te quedaron ganas de seguir discutiendo con mujeres, tú no peleas con mujeres entonces ¿por qué estás traicionando tu propia política de vida?”, le preguntó su compañera y su única respuesta fue “Yo no estoy peleando, solo estoy defendiendo un ídolo”.