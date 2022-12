Video: Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido, Toto Vega

La repentina muerte del actor Toto Vega lleno de tristeza a sus fanáticos y allegados dos meses y medio después de desplomarse al final del Festival de Cine en Barichara, Santander, evento que fundó con su esposa Nórida Rodríguez. La artista de 55 años ha expresado su dolor por la pérdida de quien fue su compañero durante 23 años.

Cada tanto, la actriz publica en sus redes sociales recuerdos con su esposo y acompañados de sentidos mensajes que emocionan a sus seguidores. Esta vez no fue la excepción y la mujer publicó un video inédito de una de las tantas comidas que compartieron juntos.

Nórida Rodríguez recordó con nostalgia a Toto Vega

En ocasiones pasadas, la actriz ha compartido a sus 258 mil seguidores en Instagram momentos inolvidables que vivió con el actor. Cada mes, Nórida procura publicar varias imágenes inéditas de su esposo, acompañadas de un mensaje nostálgico. Homenajeando a Toto en sus dos meses de partida, escribió “El día que se detuvo tu corazón también se detuvo mi vida. Desde entonces vago por nuestra casa, escudriñando los rincones, como adivinándote, como esperando ver aparecer un destello de ti, de la luz infinita que ahora te contiene y te hace aún más inmenso de lo que fuiste, de lo que fuimos juntos y de lo que sigues siendo en mí. Mientras tanto sigo aquí, detenida en el tiempo, amándote, atesorando cada uno de nuestros instantes juntos, esperando que las lágrimas me dejen ver el sol brillar, que los colibríes vuelvan a nuestro jardín, que los recuerdos dejen de ser puñaladas en el corazón y que algún día no duela tanto hasta respirar. Eres eterno en mí. Te amo esposo”

Recientemente, Rodríguez volvió a recordarlo, pero esta vez a través de sus historias. Mientras se ve al artista sentado y sonriendo a la cámara, se escucha un audio de fondo con el que se estaría sintiendo identificada la mujer. “Cuando te digo que te amo más no me refiero a que lo hago más de lo que tú me amas, me refiero a que te amo más que los días malos que puedan llegar, te amo más que a cualquier distancia entre nosotros, te amo más que cualquier malentendido o falso orgullo”, y además escribió “Te lo dije miles de veces, pero ahora me parece que fueron pocas”.