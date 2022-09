Yailin ‘la más viral’ y su esposo Anuel AA han sido personajes bastante mencionados durante las últimas semanas a causa de los rumores de su supuesto divorcio, a solo tres meses de su matrimonio, que se efectuó por lo civil y con la presencia de solo dos testigos.

Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida como ´Yailin, la más viral´, vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por algo relacionado con su pareja. Una estilista que habría trabajado para la dominicana de 21 años, denunció públicamente que la artista nunca le devolvió un lujoso vestido que usó, además de otras prendas que nunca le canceló.

Yailin ‘La más viral’: estilista de la esposa de Anuel le pide dinero que le debe

Leidys Ortiz, asesora de imagen y fotógrafa, tildó a la cantante de “mala paga”. Así lo hizo saber durante una transmisión en vivo que realizó en su red social Instagram, donde contó detalles del inconveniente que tuvo con su ahora excliente.

La afectada dio su versión de los hechos, e hizo las cuentas exactas de la suma que Yailin le adeudaría. Primero contó que alguien del equipo de la famosa le pagó una parte de la deuda, pero el problema se inició cuando ella se dio cuenta que la cifra no estaba completa, ni coincidía con el monto pactado.

“Dijeron que me iban a dar la plata, sí vino alguien a decirme ‘toma, aquí están tres mil cien dólares: mil cuatrocientos dólares menos de la factura que yo envié. Lo que yo estoy cobrando es el vestido: tres mil dólares, un outfit para un video: ochocientos dólares, y otro outfit: setecientos cincuenta dólares; dos outfits y dos maletas donde yo envié los vestidos”, explicó para referirse a un traje de diamantes que nunca le devolvieron, “el vestido no se entregó, entonces hay que pagarlo”.

Las prendas fueron usadas por Yailin en su gira por Estados Unidos y en la grabación de un video musical. Según Ortiz, aunque intentó comunicarse con la artista por todos los medios, no fue posible. “Escribiéndole a uno y a otro, nadie le llegó con la información a los jefes, no es mi culpa, con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque, no estoy cobrando veinte mil dólares ni un millón de dólares, estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice para su ultimo video, más nada”, finalizó. Hasta el momento ni la cantante o su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto.