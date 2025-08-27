Claudia Bahamón reveló conmovida, el mayor miedo que sufre como mamá

Este martes 26 de agosto ‘MasterCef Celebrity’ despidió a su octavo eliminado. Fue el actor Julián Zuluaga, quien abandonó la cocina de la pantalla de RCN por los errores en un plato peruano que preparó.

Zuluaga, uno de los más jóvenes de la competencia de este año, se caracterizó por su alegría, buen humor, pero también por su indecisión e incluso miedo e inseguridad en sí mismo y en sus platos. Algunos de sus compañeros comentaban que era caótico y le costaba organizarse a la hora de los retos.

Cuando los jurados anunciaron que era Zuluaga quien abandonaba la cocina, como suele ocurrir, sus compañeros lamentaron esa partida. Ricardo Vesga, por ejemplo, comentó que lo veía como si se tratara de un hijo que parte.

Los jurados tuvieron palabras emotivas para el saliente. Belen Alonso le adicionó un consejo cuando le dijo: “Me encantaría, y te lo digo de corazón, que mates a esa voz que dice que no puedes. Me choca que no te creas lo maravilloso que eres como persona. Tienes un talento”, le dijo a quien vio como un hijo.

Claudia Bahamón reiteró esto, pero sus palabras se convirtieron tal vez en las más conmovedoras de la jornada, no solo al mencionar que Julián la llevaba a pensar en sus hijos, sino porque admitió con sus palabras cuál era el mayor miedo como mamá.“Yo también te veo como un hijo y uno de mis más grandes miedos como mamá es ver la inseguridad de mis hijos. Quiero decirte cerca que no se te olvide que eres suficiente, eres valioso y eres parte importantísima de esta sociedad y que lo que tú hagas en la vida te lo tienes que creer porque solo tú sabes hasta dónde puedes llegar”, le dijo al actor tomándole el rostro.

Julián visiblemente conmovido, no impidió que los ojos se le llenaran de lágrimas, como ocurrió con otros competidores.

Adicionalmente, Claudia también, como estila hacer cuando despide a alguien del reality, le dedicó un post donde le reiteró un poderoso mensaje: “Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito, te quiero con mi alma”, le escribió la opita.

Vale la pena señalar que Bahamón es madre de dos hijos Lucca y Samuel, fruto de su matrimonio con el director colombiano, Simon Brand.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘MasterChef Celebrity 2025?

En la versión de los 10 años del reality han salido ocho de los participantes. Ellos han sido en su orden: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bosa, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes y Jorge Herrera. El más reciente fue Julián Zuluaga.

