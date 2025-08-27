Julián Zuluaga eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: “Se sacó usted solo”

Una noche de eliminación se vivió en el más reciente episodio del reality culinario de RCN. La cocina de ‘MasterChef Celebrity’, formato que cumple diez años en Colombia, vivió momentos de tensión y sentimientos encontrados cuando los participantes en peligro de eliminación debieron preparar platos distintos, pero con características pautadas.

Los famosos en riesgo eran la actriz Carolina Sabino, la presentadora Violeta Bergonzi, la locutora Valentina Taguado, la comediante Valeria Aguilar, la empresaria y actriz Patricia Grisales y el actor Julián Zuluaga.

Desde el balcón, sus compañeros Raúl Ocampo, Caterín Escobar, Pichingo, Alejandra Ávila, David Sanint y Ricardo Vesga procuraron ayudarlos con consejos o alertas para que procurarán buenas preparaciones.

El ausente del reto fue Nicolás Montero, quien no se presentó por estar refriado y retornará con delantal negro a la competencia. Luis Fernando Hoyos tampoco se vio.

En el momento de llevar el plato al atril, la primera en presentar fue Violeta, quien lo llamó ‘En Cap-d´ail’, en honor al lugar del Mediterráneo donde vive su hermana; se trató de un pescado papillón. Rausch consideró que le faltó guarnición, pero en general, los jurados mencionaron que estaba rico en cuanto sazón, pero el emplatado fue criticado.

Le siguió Valentina, quien preparó un plato azteca a las que denominó ‘Recuerdos de México lindo, enchilada y divorciada’, que fue bien recibido por los jurados.

Luego, el turno fue para Patricia Grisales, que presentó ‘Mis primeras gyozas’, confesando que no estaba segura de su plato, pero consiguió buenos comentarios sobre el sabor.

El cuarto participante en peligro que se defendió con su preparación en el atril fue Julián Zuluaga. Cocinó lo que bautizó como ‘Inspiración peruana a la Juli’, su versión de una causa, que obtuvo comentarios buenos y un par de errores, como un tomate “sin procesar”, dijo Rausch. Nicolás de Zubiría elogió la sazón, pero lo instó a mejorar. Belén Alonso criticó la emplatada.

Carolina Sabino fue la siguiente en presentar lo que llamó ‘Esencia’. Un plato en honor a Cartagena, la tierra de su mamá, donde incluyó plátano maduro, arroz, suero, aguacate, que se llevó elogios.

La última en presentar fue Valeria, que llevó una pizza que combinó varios ingredientes. A Belén le pareció el grosor perfecto, pero consideró que no era plato de eliminación. Rausch comió y consideró que había jugado bien, igualmente Nicolás.

En los últimos minutos quedaron de pie Violeta y Julián, quienes según el jurado cometieron más errores. Ante ese panorama, era fácil anticipar que quien más riesgo corría era Julián Zuluaga, el actor de ‘Darío Gómez, la bioserie’, quien en efecto, quedó fuera de la competencia

Así se despidió Julián Zuluaga de ‘MasterChef Celebrity’

Julián Zuluaga, quien se convirtió en el octavo eliminado de la competencia expresó: “Dios sabe hasta cuándo hay que llegar”. Violeta y él se dieron un abrazo profundo y él se mostró satisfecho por el aprendizaje. “Siento que no me voy un mal plato, siento que me voy sabiendo cocinar”

Luego complementó. “Si era hasta aquí, era hasta aquí”.

Belén le aconsejó creer más en sí mismo; Nicolás mencionó que su energía haría falta y le deseó lo mejor. Por su parte, Claudia Bahamón reiteró lo dicho por Belén diciéndole lo valioso que era.

Jorge Rausch le dijo “Nosotros no lo sacamos, se sacó usted solo”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento