10 canciones de Yeison Jiménez para recordar al cantante de música popular

Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero en un accidente de avioneta. El cantante de música popular viajaría a la Fiestas de Marinilla en compañía de su equipo de trabajo.

Según confirmaron las autoridades, en la avioneta junto con Yeison Jiménez viajaban Hernando Torres (piloto de la avioneta),Weisman Mora, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín y Jefferson Osorio (mánager), quienes también fallecieron en el accidente.

Lee también: Este fue el último mensaje de Yeison Jiménez antes de morir en accidente de avioneta

¿Qué se sabe del accidente de Yeison Jiménez?

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la Aerocivil avanza en las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

La avioneta se estrelló en el sector de Romita, entre los municipios de Duitama y Paipa, en Boyacá. (Te puede interesar: Yeison Jiménez soñó tres veces que iba a morir en un accidente de avión: así lo contó)

Canciones emblemáticas de Yeison Jiménez

1. “Aventurero”

El origen de uno de los nombres con los que se identificó. Esta canción lo hizo ser reconocido por sus miles de fanáticos como “El aventurero”. Fue un lanzamiento que lo hizo sonar no solo en Colombia, también se volvió un hit musical en varios países de Latinoamérica.

“Aventurero” se mantuvo por meses en las listas de las canciones más escuchadas en plataformas digitales. Solo en YouTube hoy suma más de 350 millones de reproducciones.

2. “Por qué la envidia”

Una de sus primeras canciones, y también una de las más personales. Con esta pieza musical Yeison Jiménez le cantó a la vida y al duro camino que tuvo que atravesar para llegar a la cima. Es un canto para quienes entendieron que avanzar implica, en algunas ocasiones, cargar con juicios ajenos.

3. “Ya no mi amor”

En “Ya no mi amor” Yeison Jiménez le cantó al desamor y a una de las principales fuentes de inspiración de la música popular: el despecho.

Se lanzó en el 2017 como parte del álbum “Todo de Mí (Vol. 4)”, y se encuentra en el top 10 de las canciones más escuchadas del artista en Spotify. En YouTube el video suma más de 200 millones de reproducciones.

4. “Guaro Remix”

“Guaro Remix”, lanzada en 2021, se convirtió en una canción importante en la historia del género porque logró un hito: reunir en un mismo tema a varias generaciones.

En esta colaboración participaron los artistas más importantes del género, en la que, además de Yeison Jiménez, estuvieron Pipe Bueno, Jessi Uribe, Alzate, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, entre otros.

5. “El Mejor”

La canción ha sido una de las más escuchadas de Yeison Jiménez en el último año gracias al remix con el mexicano Chayín Rubio lanzado en noviembre del 2024. Hoy hace parte del listado de los 100 videos musicales más populares en YouTube.

En la colaboración, los artistas le cantan a los sueños cumplidos y a los sueños por cumplir.

6. “Se acabó”

Una de las últimas canciones que lanzó Yeison Jiménez, se estrenó en julio de 2025. Aquí, el caldense explora el final de una relación invitando a aceptar cuando una etapa termina y dar paso a una nueva.

7. “Vete”

“Vete” fue lanzada en agosto de 2023 y se consolidó como una de las canciones más representativas de Yeison.

“Si te di todo de mí, para que fueras feliz. Y hasta al mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti, y ahora me pagas así. Alejándote de mí. Si ya no te importo entonces vete”. Son algunas de las frases que hacen parte de la letra de esta canción.

8. ″Mi Venganza"

Una colaboración entre Yeison Jiménez y Alzate, en la que ambos narran el sentimiento de traición y la decisión de no dejar pasar el desamor sin una respuesta. A pesar de que se lanzó en 2020, hoy todavía se encuentra presente entre lo más escuchado del artista popular.

9. “MLP”

“MLP” se lanzó en 2023 y se convirtió rápidamente en un himno de resistencia y lucha para sus fanáticos. También fue polémica por su fuerte letra enfocada la críticas y envidia de las personas.

10. “Qué día es hoy”

Un ejemplo más de cómo Yeison Jiménez convertía experiencias cotidianas en canciones memorables. En este tema, el cantante conecta con quienes han vivido rupturas amorosas de una manera casi que testimonial.

Otras canciones de Yeison Jiménez para escuchar