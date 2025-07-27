Yeison Jiménez soñó tres veces que iba a morir en un accidente de avión: así lo contó

La trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, que ocurrió hace unas horas en un accidente aéreo en Boyacá, no solo conmocionó al mundo de la música popular colombiana, sino que también revivió una inquietante historia que el artista había compartido públicamente hace un tiempo. Soñó en tres ocasiones que iba a morir en un accidente de avión.

¿Qué soñó Yeison Jiménez?

En una entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres también lloran, Jiménez compartió que había tenido tres sueños diferentes en los que se veía envuelto en un accidente aéreo. Según sus propias palabras, esas visiones seguían un patrón repetitivo que, en su momento, le causaron bastante inquietud.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Dos sueños en España, el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Soñé que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice ‘Yei, estamos listos’ y yo le digo ‘vaya dele una vueltica al avión y vuelve’. El man prende el avión, despega y cuando llega me dice ‘se me soltó un tubo, pero como iba liviano no pasó nada. Ya lo corregimos’. Yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los ocho días vuelvo y me sueño lo mismo, pero yo ya me subí al avión, se estrella. Faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín cómo me estoy yendo. Eso fue el 24 de mayo del año pasado”, relató.

En otra oportunidad, volvió a soñar lo mismo: “Me despierto a las 3:00 de la mañana y yo, era un sueño. Llegamos al aeropuerto, me subí al avión, ignoré las tres señales. Tres minutos despega el avión, dura tres minutos, se nos va un motor, y lastimosamente empiezo a ver toda la vida. Pasando por los edificios de Medellín, ves al piloto desesperado, yo sentí cuando algo se desconectó . Duramos tres minutos, treinta segundos en el aire, gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico”, contó.

El artista reconoció que esos sueños le generaron depresión, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional. “Yo decía ‘Dios mío, casi me voy, mi bebé, yo lloraba. Esos han sido mis momentos más difíciles en mi vida en cuanto al tema de depresión y ansiedad. La vida es un nido”.

Durante su entrevista con Juan Pablo Raba, el artista se mostró conmovido. Incluso, tuvo que hacer una pausa para seguir contando la historia, pues manifestó sentirse mareado mientras recordaba.