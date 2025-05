A esto se dedica Memo Orozco después de ‘Sábados Felicitos’

El comediante y presentador Guillermo Orozco, conocido como Memo Orozco, nació en Argentina, pero en 1965, siendo un niño, llegó a Colombia junto a Jesús Guillermo Orozco Pinto, su padre, y María Josefina Levi Ferro, su madre.

Estudiaba medicina, pero su pasión por el humor fue más fuerte. Comenzó su carrera en la radio en 1983 y creó personajes como “Calabero de sangre coagulada”, “Pandorita”, “Piero Locatelli” y “Alfredo Barroso”. Posteriormente llegó a la televisión, donde se destacó por su conexión especial con los niños. Durante años, fue el alma de programas como No me lo cambie, Todo por la plata, Gente corrida, También caerás, El fenómeno del niño y Sábados Felicitos. Gracias a su estilo único y lleno de humor blanco y ternura, se convirtió en un ícono de la televisión infantil en el país.

Tras su última aparición en el programa de humor de Caracol Televisión, en diciembre del 2023, Memo ha vivido una etapa de transformación, marcada por los retos personales y la reinvención profesional.

¿Por qué se fue Memo Orozco de ‘Sábados Felicitos’?

“La verdad es que yo creo que las empresas tienen sus políticas. Yo creo que la gente ya no está viendo mucha televisión en vivo. Todo el mundo se dedicó a trabajar, a vivir, a divertirse, a ver el celular. Adicionalmente, creo hay que buscar nuevas ventanas, nuevas puertas para abrir, entrar y comenzar a desarrollarse. Es así como ha evolucionado la televisión. Yo creo que la televisión ha sufrido una metamorfosis. Con Caracol (Televisión) sigo en muy buenas relaciones, en RCN también tengo grandes amigos y hay posibilidades de regresar a hacer algo diferente".

Lo que más extraña no es el set de grabación ni las cámaras, sino la conexión con los niños. “Yo nunca tuve un programa para niños. Sábados Felicitos, o cuando fue el Fenómeno del niño fueron programas para familias, para el papá, la mamá, la abuelita, el tío, el primo y los niños también lo veían.

¿A qué se dedica actualmente?

Aunque ya no está en la pantalla acompañando a las familias colombianas, Memo no se detiene. Su vida ahora se reparte entre las conferencias motivacionales, su empresa de muebles urbanos, y una nueva aventura en el mundo digital. “Doy mucha conferencia motivacional. Hago humorología, que es psicología con humor, motivando a las empresas, a los empleados. Tenemos nuestra fábrica de muebles urbanos también, no puedo quedarme quieto”, dijo.

A sus redes sociales, especialmente TikTok, les ha tomado cariño: “me di cuenta que la interacción con la gente es muy chévere. Están los haters que me dicen: ‘uy, usted ya está viejo’, pero lo que me impresionó es cómo la gente sigue ese tipo de publicaciones, cosas que son simples, fáciles y rápidas. La gente se mete, ingresa y hace comentarios. Yo siempre tenía la idea que el TikTok era para niños, no para gente mayor de 40 o 50 años”, afirmó.

A pesar de su salida de la televisión, Memo Orozco no ha dejado de llevar alegría y valores a las familias colombianas. Lejos de los estudios y las cámaras, ha encontrado nuevos escenarios donde su esencia sigue viva.

“Hemos seguido haciendo Sábados Felicitos a nivel empresarial, a nivel de eventos, cantamos, bailamos, saltamos, interactuamos con los niños, con las mamás, con los papás y nos damos cuenta que lo importante de la vida son los valores y el más importante se llama la familia. Es bonito ver que la interacción o lo que se ha desarrollado tiene una razón de ser. Qué bonito dejar huella.

Con mi esposa hacemos varias cosas, ella es una persona muy inquieta en lo comercial. Tenemos una empresa de muebles urbanos, que se hacen con tanques de aceite, pero son cosas que terminan siendo muy elegantes. Lo que no hace nadie lo hacemos nosotros. Hay que vivir de todo. Lo bonito de todo es reinventarse, pero al mismo tiempo condicionarse que uno puede lograr cualquier cosa, los que estamos en los medios somos personas normales, siempre ha existido el mito de que los que estamos en televisión somos millonarios, no, nosotros tenemos un sueldo común y corriente, la única diferencia es que salimos en una pantalla”.

¿Qué fue lo mejor que le dejó la televisión?

“Me di cuenta que después de todos esos años, cada vez que salgo a la calle la gente me dice: ‘Memo, yo crecí viéndolo a usted’, todo el mundo creció. Qué lindo ver que la gente, a pesar de los años, aún sigue recordando esos momentos y los que tuvieron la oportunidad de estar en el programa, no la olvidan.

Es bonito ver que no solo se marcó una época, sino que se dejó una huella en la televisión. Entrevistar niños no es difícil, pero no es fácil. Dios me dio ese don de hablar con ellos “de tú a tú”. Los niños me veían como otro niño y entre todos tratamos de solucionar o de responder las cosas y a la gente le encantaba eso, le encantaba que (los niños) dejaban a los papás como un “zapato”, les encantaba todas esas inocencias que tenían".

Gracias a todas esas anécdotas vividas en más de tres décadas, Memo está convencido de que el humor que compartía lo sanaba a él tanto como al público.

“Para mí lo más lindo es el reconocimiento de la gente. La verdad es que los niños tienen soluciones muy simples para problemas muy grandes. Todo es simple, si lo vemos con ojos de niños, si somos inocentes, si no estamos buscándole lo malo a todo”.