A presentadora colombiana le amputan una pierna tras accidente: “Pregunté si me iba a morir”

Yelitza Cacua, modelo y conductora de la televisión de República Dominicana, de origen colombiano, se ha vuelto tendencia a raíz de la entrevista que concedió al programa ‘Juego de damas’, donde compartió cómo un accidente la dejó lesionada en su pierna izquierda al punto que tuvo que ser amputada.

La joven de 33 años, madre de tres hijos y quien en ese país es reconocida por el programa ‘Pégate Gana con El pacha’ contó que en julio pasado fue víctima de un conductor que al parecer, iba alicorado y perdió el control de su carro por lo que terminó ocasionando un accidente donde ella resultó con heridas de gravedad.

Yelitza, quien con su testimonio se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, compartió los hechos detallando que se encontraba en el Malecón en el kilómetro 12 de Haina, cuando el conductor de un vehículo chocó.

“Él venía muy rápido, había llovido, perdió el control, ya yo estaba casi en la acera, y él por no chocar los carros, pues chocó el separador del Malecón y eso lo disparó hacia mí y mientras yo iba a subir la pierna para la acera me la agarró con el carro que estaba estacionado, él y el carro. Y no sé más, sé que caí en el piso, pregunté si me iba a morir porque yo no sabía lo que estaba pasando”, contó revelando que su novio de hacía nueve meses la acompañaba en el difícil momento.

“Ahí mismo venía una ambulancia sin que nadie la llamara, pero Dios es tan lindo que trabaja así”, dijo entre lágrimas.

La conductora explicó que sufrió fractura combinada de fémur, rodilla y peroné y llegó a urgencias con un nivel de hemoglobina muy bajo. Toda la anterior situación pudo derivar en la muerte misma, por lo cual cataloga su vida como un verdadero milagro.

En el Hospital Docente Universitario Traumatológico la atendieron y fue sometida a la amputación, pese a que su hermano se oponía, pero el panorama no era alentador.

Tras el accidente, la atacó una bacteria

“Mi hermano no quería que me amputaran, pero mi familia estaba de acuerdo, pero mi hermano quería insistir en que sí se podía hacer algo, porque yo estaba vendada. Para él la pierna estaba bien, pero mi pierna estaba abierta en la parte de atrás, se veían los huesos y abajo el pie chocaba con la rodilla”, contó y luego ahondó en que la atacó una bacteria..

“Duré cuatro días así, se me fue pudriendo la piel y cogí una bacteria de lo mismo por la vena, entonces un cardiovascular me dijo: ‘Mire, esto es rápido, si no se trabaja rápido va a llegar la bacteria a la cabeza y te va a dar un derrame cerebral, te deja vegetal y te vas, de nada sirvió salvarte’. Entonces me transfundieron mucha sangre”, recordó.

En la entrevista mencionó la importancia de la seguridad vial y pidió que en ese lugar donde ocurrió el accidente haya controles de policía para evitar a los conductores ebrios.

Así mismo, anticipó que quiere ayudar a otros que hayan padecido una situación como la suya fortaleciéndolos y procederá legalmente contra el conductor que se marchó del lugar cuando ocurrió todo, pero ellos alcanzaron a tomar las placas del carro.

Así mismo confesó que su novio la dejó un par de semanas después de los hechos y aunque estuvo con ella en momentos complejos, finalmente le admitió que se le acabó el amor por ella.

“Yo lo busqué para decirle que por qué me había dejado tirada en el hospital la última semana, mi mamá había llegado, pero él tenía que estar ahí porque el accidente fue con él (:..)Y lo que me dijo fue: ‘Yo me desencanté ya, no tengo amor’. Y se mostró con otra de una vez allá en Cabrera”, dijo sobre su ahora expareja.

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