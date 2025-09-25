Actor colombiano necesita una cirugía de vesícula con urgencia. Denuncia a su EPS

En las últimas horas, Vea conoció el caso de Jonny Alexander Pardo, un actor y comediante colombiano, quien se encuentra hospitalizado en el Policlínico del Olaya, en Bogotá, desde el pasado lunes.

“Entré a atención de urgencias por un dolor abdominal que yo ya sabía que eran cálculos en la vesícula porque venía tratándolos para mermarlos y tratar de sacarlos. Decidí internarme en ese centro médico porque siempre me han tratado ahí las cosas de emergencia”, reveló el actor.

¿Qué pasó con el actor Jonny Alexander Pardo?

El también comediante, quien ha trabajado con Freddy Ordóñez, afirmó que, aunque le han prestado los servicios médicos básicos, lo que más requiere en este momento es una cirugía de extracción de los cálculos que tiene en su vesícula.

“Yo no sabía que Famisanar no tenía convenio con este centro médico. Aunque me han atendido bien y me están prestando los servicios básicos, como para que no me duela y para que no continúe con la inflamación, estoy esperando de la EPS la autorización de un examen, que es para verificar que todos los conductos biliares no tengan obstrucción, cosa que ya es muy probable. El color de mis ojos ya es amarillo, la piel está muy amarilla”, dijo con preocupación por su estado de salud.

En entrevista con Vea, el también comediante aseguró que lleva cuatro días esperando que lo operen: "El color de mis ojos ya es amarillo”. Fotografía por: Cortesía del artista

Jonny, quien ha participado en obras de teatro como El suplente, dice que quiere hacer un llamado pues su vida está corriendo peligro. “La autorización del traslado por parte de la EPS aquí en el Policlínico la han gestionado y la han enviado para otros lados y no han querido aprobar o aceptar la rotación de mi proceso a otro hospital porque la EPS no ha autorizado. Ya se interpuso una tutela, una PQR, pero nada ha sido posible, la EPS nos dice que es acá. Hago una denuncia pública, cualquier cosa que me pase hago responsable a la EPS, ya son cuatro días que llevo acá prácticamente sin comer porque es un riesgo de vida, donde se estrangule o se explote la vesícula puede infectar todo mi organismo", confesó en Vea.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En sus redes sociales también publicó un video exponiendo su situación: “Hoy no estoy interpretando ningún papel, estoy siguiendo ese camino del carrusel de la muerte que nos llevan las EPS. No han querido autorizar exámenes. Estoy dependiendo de la negligencia de la EPS. No más muertes, no más corrupción".