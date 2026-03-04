Esposa de Yeison Jiménez reapareció con cambio de look en el cumpleaños de su hija

La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento en Colombia. Desde el día de su deceso, el 10 de enero, sus fanáticos lo recuerdan publicando sus canciones, fotos o videos con el artista. De igual manera, algunos de sus colegas del género popular se unieron para hacerle una canción como homenaje a su vida y trayectoria.

Lina Jiménez, hermana del cantante, también ha estado muy activa a través de redes posteando recuerdos y estando al pendiente de los negocios que tenía el ‘Aventurero’. Por otro lado, muchos han estado a la expectativa por conocer cómo se encuentra Sonia Restrepo, la esposa del cantante, quien, durante el funeral, se mostró muy afectada.

Publicación de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Sonia ha preferido mantenerse alejada de las redes sociales y de los medios de comunicación. De hecho, la única declaración que ha dado sobre la muerte del intérprete de Destino final fue a través de su cuenta de Instagram donde le dedicó unas emotivas palabras expresando su dolor y tristeza por su partida.

Ahora, la empresaria volvió a aparecer en redes, esta vez para celebrar los 8 años de Thaliana, su primera hija con el cantante. A pesar de la tristeza por la ausencia de Yeison, Sonia, Lina y la mamá de Yeison festejaron la vida de la niña. En su perfil de Instagram, donde tiene 431 seguidores, Restrepo publicó una foto donde aparecen reunidas, al parecer, en un restaurante.

Lo que llamó la atención de los internautas fue que Sonia tiene un nuevo look. Tras la muerte del cantante se cortó el pelo por arriba de los hombros. En la imagen se le ve con una sonrisa discreta y, junto ella, puso un emoticón de corazón y de unas manos como símbolo de oración. “Se ve muy bonita”, “se ve súper y los cambios extremos sueltan ataduras y te hacen sentir diferente, te ves muy bonita”, “tu dolor lo llevas en tu mente y en tu corazón, no en tu físico. Admiro tu fortaleza y superación”, “Sonia es una mujer muy bonita el corte le queda muy bien”, comentaron los internautas.

Debido al cumpleaños de la niña, los seguidores del cantante recordaron una publicación que él hizo, expresando su amor por su hija. En varias oportunidades, el cantante de música popular

aseguró que ser papá le había cambiado la vida; incluso, dentro de sus planes estaba retirarse a los 35 años para disfrutar a su familia. "Esta es la verdadera reina de mi vida. En sus brazos, en su ternura y en esos ojitos veo reflejado todo el amor de mi Dios. Mi familia es la mayor bendición que tengo. No saben lo feliz que me hace poder llevarlas conmigo y tenerlas por lo menos un ratico en medio del corre corre", escribió.