⁠Actor de ‘Grey’s Anatomy’ fue diagnosticado con cáncer de próstata: “Una variante rara”

Nacido en Cleveland, Estados Unidos, en 1954, James Pickens Jr. es un veterano actor estadounidense con una larga trayectoria en teatro y televisión. Si bien ha participado en series como Expediente X, Roseanne y NYPD Blue, es más conocido por su papel del Dr. Richard Webber en Grey’s Anatomy, donde formó parte del elenco original durante más de veinte años.

James Pickens tiene cáncer de próstata

Recientemente, el actor confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata, una noticia que marca profundamente su vida, ya que su personaje en la serie pasa por una situación similar.

El actor compartió en una entrevista con La salud negra que este diagnóstico tiene raíces familiares: varios hombres de su familia han sufrido de la enfermedad, lo que lo ha llevado a estar muy atento a su salud. “No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero para ser honesto, el cáncer de próstata ha afectado a mi familia. Mi padre lo tenía. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tenían. Me habría sorprendido si no lo hubiera contraído", agregó.

Desde hace más de 30 años, se realiza exámenes físicos anuales y ha estado haciéndose pruebas de PSA desde que cumplió 41 años. “Tengo un primo hermano de 90 años, que de hecho todavía está vivo; lo tenía. Su hijo lo tiene. Un par de sus hermanos lo tuvieron. Nadie, hasta donde yo sé, ha sucumbido a ello".

James Pickens en 'Grey's anatomy'. Fotografía por: Grey's anatomy

En 2024, después de que se detectaran niveles elevados de PSA (Antígeno prostático específico), Pickens se sometió a una resonancia magnética y una biopsia, que confirmaron la presencia de un tumor. Afortunadamente, el cáncer fue detectado en una etapa temprana y no se había propagado. Lo que hace que su caso sea especialmente inusual es que se trata de una variante rara del cáncer de próstata, algo poco común en su tipo.

“Lo detectamos muy temprano y pensaron que esa sería la mejor ruta a seguir. Tengo una variante rara que no se ve muy a menudo. Querían pecar de cautelosos y vigilarla. Era lo suficientemente raro como para querer asegurarse de que estaban cruzando todas las T y punteando todas las I. Pero no habían visto una que fuera detectada tan pronto como la mía”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pickens ha utilizado su experiencia para transmitir un mensaje importante: la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Junto con la organización Black Health Matters, grabó un video animando a los hombres, en especial a los afroamericanos, que enfrentan un mayor riesgo, a comenzar a hacerse exámenes a partir de los 40 años. “Hoy soy la prueba viviente de que la detección temprana funciona. Si eres afroamericano o tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, habla con tu médico sobre la posibilidad de realizarte pruebas de detección a partir de los 40 años".