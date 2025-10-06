Actor Mauricio Martínez lucha por quinta vez contra el cáncer: “En manos de Dios”

En el 2010, el actor mexicano Mauricio Martínez había padecido de cáncer en la vejiga en dos ocasiones y en todas ganó la batalla, gracias a la detección temprana y al tratamiento de quimioterapia. Desde el 2018 estaba sano.

Mauricio, de 47 años y quien se constituye como el quinto mexicano en protagonizar un musical de Broadway, sorprendió este domingo 5 de octubre a sus seguidores al anunciar que la enfermedad volvió a su cuerpo.

El también cantante, nacido en Monterrey y formado artísticamente en Nueva York, indicó en su Instagram: “Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar vs el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”. No obstante, también mencionó que su diagnóstico es alentador por la etapa temprana del mal. “Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, puntualizó recordando que ya pasó por tratamientos similares a los que ahora tendrá.

Actor Mauricio Martínez se mantiene optimista frente al cáncer

“Hoy soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez. Continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”, añadió.

El actor de proyectos como Señora Acero anticipó que está escribiendo su propio texto. “Por ahora me enfocaré en terminar mi libro, en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar. Con todo mi corazón, siempre…”.

Podría interesarte: Reapareció el actor de Padres e hijos, Conrado Osorio, con preocupante anuncio sobre el cáncer: “Hay metástasis”

Mauricio estuvo en musicales teatrales como La bella y la bestia y Fiebre de sábado en la noche. Otras novelas en las que ha intervenido son Atrévete a soñar y La mujer del vendaval. Cuando estuvo en Nueva York participó en la serie The Sex And The City.

También es cantante. Se dio a conocer en el 2002 cuando participó en el reality Operación Triunfo, México.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento