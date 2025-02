Actor de novelas que se convirtió en indigente volverá a actuar

El mundo artístico tiene dentro de sus protagonistas historias reales que superan, con creces, la ficción. Celebridades que abrazan la fama y la fortuna, pero que un día por una mala decisión o un impase del destino todo se derrumba y pasan de la gloria al infierno.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió al actor mexicano Carlos Peniche, que ahora tiene 48 años de edad, es hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del actor Arturo Peniche. Este último estuvo en Colombia grabando la novela Victoria, junto a Victoria Ruffo a comienzos de los 2000. Peniche también estelarizó con Thalía, la novela María Mercedes.

Volviendo a su sobrino Carlos, él creció en un ambiente artístico y desde muy joven fue llamado a distintas producciones. Antes de los 20 estuvo en la novela ‘Mi pequeña Isabel’ y en adelante, su nombre fue incluido en varios proyectos. Aunque nunca alcanzó el rol de estelar o galán de la pantalla, sí contaba con un nombre en el medio.

No obstante, siempre lidió con el reto de poder superar a su famosa madre o a su reconocido tío. Pero en realdiad no lo logró.

En el 2015 después de un tiempo sin que se supiera de él, fue avistado viviendo en una de las calles de Ciudad de México. EN aquel entonces su familia procuró ayudarlo y sacarlo d ella indigencia. Su tío Arturo fue indagado sobre su estado y este reconoció que era bastante testaurido y no resultaba fácil ayudarlo. A lo largo de los siguientes años, solo se sabía que estaba restaurándose, pero nada más allá de esa generalidad.

Ahora la revista TvNotas de México lo ha ubicado y parece estar del todo recuperado. La publicación dio a conocer que la indigencia y el alcohol quedaron atrás y ahroa Peniche se prepara para volver a la actuación. También trabaja en poder escribir su propia historia.

El actor Carlos Peniche lleva años sin probar el alcohol

“Aquí estoy, limpio”, dijo a la publicación Carlos y recordó su época más compleja hace ocho años en la calle.

“Viví 3 años en la calle. Entraba y salía de clínicas de rehabilitación y anexos. Salía bien, pero regresaba a la depresión por no tener trabajo. Cuando no aceptas la realidad no avanzas. Tienes que soltarlo para salir adelante”.

De igual manera atribuyó esa tiempo complejo a las malas decisiones. “No me alcanzaba para nada. Puro alcoholito. No ingerí otras sustancias. Ahora puedo preparar un coctelito y no se me antoja. Las decisiones malas son emocionales y el alcohol te las cambia. Todo lo ves bonito. El chupe te lo disfraza. Nunca tuve una recaída. Ahora hago ejercicio. Estoy feliz y en paz”.

Adicionalmente contó que está sobrio desde hace tiempo. “Ya son 7 años. Me he sentido maravilloso. Me he comido un chocolate que tiene licor o un pastel envinado y no me aloco por eso. Tuve un cambio real en mi cabeza. De una manera tranquila, sin desesperarme”.

Reconoció que vive solo, aunque cuenta con alguien que le apoya. “Sí tengo una persona que me da apoyo emocional. Ella vive en su casa y yo en la mía. Ahorita prefiero no engancharme emocionalmente con nadie para estar fuerte”.

Sobre sus proyectos es un hecho que regresa al mundo actoral. “Estamos trabajando en una serie basada en el libro de mi vida: De la calle a la gloria, de hace 3 años. Además, estoy en ‘Traición al Mayo’. Ahorita se grabará una nueva temporada”

