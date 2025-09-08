Actriz Antonia San Juan anuncia que venció el cáncer: “estoy emocionada y contenta”

La actriz española de 64 años, Antonia San Juan, conocida por su participación en películas de Pedro Almodóvar como "Todo sobre mi madre“, anunció en septiembre pasado que había sido diagnosticada con cáncer.

San Juan contó en el 2025 que desde hacía más de un año presentaba problemas en la garganta, por los que tuvo que suspender varias funciones de teatro. Tras varios exámenes incluyendo una tomografía axial computarizada (TAC), y una biopsia supo que tenia cáncer. La actriz suspendió el espectáculo teatral "La ropa vieja de Cuca“, y se enfocó en su tratamiento.

Ahora comparte que la última quimioterapia que recibió el pasado 30 de diciembre supo que el tratamiento ha hecho efecto y está sana. “Estoy contenta y emocionada porque me han dicho el tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada”, mencionó la actriz que también reveló que seguirá con las indicaciones médicas.

“Se ha ido introduciendo en mi vida una alegría innata que yo siempre he tenido, porque soy una persona hedonista, una amante de la vida”, dijo en uno momento de su material.

¿En qué confió Antonia San Juan durante su enfermedad?

En el video se evidencia visiblemente emocionada incluso a las lágrimas. “estoy llorando mismo de felicidad... lo importante es estar ahí confiar en la ciencia, como yo he confiado me he lanzado ahí y he confiado”, dijo revelando que uso su confianza en la medicina.

Antonia, que hizo parte del elenco de El Hoyo, una de las películas más vistas de la pantalla chica cuando estrenó en Netflix con 64 millones de espectadores durante su primer mes, agradeció en video a los médicos, enfermeras y todas las personas que han estado durante este proceso, y ha sido muy enfática en que hay que confiar en la ciencia. “Desear a las personas que están en tratamiento, a los que terminan, a los que empiezan, a las que no saben y los diagnosticaron, mucha fuerza, confiar en la ciencia, que cada día avanza más”.

Así mismo, ha dado algunas palabras para los tratamientos alternativos, aclarando que si son de ayuda podrían complementar, pero lo que de verdad cura es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, “esto es lo que a mí me ha funcionado”, comentó en uno de sus reciente post en su Instagram a su medio millón de seguidores.

