Famosa actriz pide la muerte asistida tras luchar contra enfermedad mental: “Es suficiente”

La actriz y comediante canadiense, reconocida por su trabajo en películas como Confessions of a Dangerous Mind, My First Wedding y A Previous Engagement, manifestó su deseo de morir con ayuda médica tras una larga lucha contra la enfermedad mental.

¿Qué le pasó a la actriz Claire Brosseau?

En 2021, la artista de 48 años solicitó el acceso al programa de Ayuda Médica para Morir (MAID). De acuerdo con lo que dijo, desde hace más de tres décadas lucha contra un sufrimiento psicológico el cual no ha podido aliviar pese a los múltiples tratamientos que se ha recibido.

A los 14 años comenzó a abusar de las drogas y el alcohol y más adelante comenzó a sufrir de varias enfermedades mentales, entre ellas la depresión maníaca y trastornos alimentarios, ansiedad severa, trastorno de personalidad, abuso de sustancias e ideación suicida crónica. A lo largo de su vida ha probado más de 25 medicamentos, ha explorado múltiples enfoques terapéuticos, ha recibido atención psiquiátrica intensiva y ha experimentado tratamientos alternativos como los psicodélicos guiados, pero nada le ha proporcionado un alivio duradero.

Claire Brosseau, actriz y comediante canadiense. Fotografía por: Instagram

En una carta abierta que publicó en su plataforma Substack, la actriz compartió que ha intentado suicidarse en varias ocasiones y describió su sufrimiento como “demasiado intenso”. Sin embargo, aunque la actriz solicitó el acceso al programa canadiense desde 2021, la ley actual no contempla a quienes solo padecen enfermedades mentales, ya que se requiere una condición física terminal para poder calificar, y ella está físicamente sana.

“No quiero ser una lata; soy muy deprimente. También me da miedo que, si digo la verdad sobre cómo me siento, me meta en problemas. La gente no lo entiende: ni mis padres ni mis parejas, ni los médicos ni mis mejores amigos, ni nadie. Hay dos tipos de normas sociales: las que todos conocemos y las invisibles para los locos”, escribió en la mencionada carta donde también agregó: “No puedo ni siquiera hablar de los verdaderos horrores de mi situación”.

Brosseau, quien no tiene pareja ni hijos, considera que la ley es discriminatoria y reclama el mismo derecho a la muerte asistida. “No hay nada complicado en mi situación, nada inmoral o poco ético, soy demandante en una demanda contra el gobierno por igualdad de derechos, y ni siquiera eso será suficiente para salvarme. ¿Qué pasa con el verdadero horror de mi situación, porque podría ser hospitalizado, fue lo más dañino que me pudo pasar?”, dijo.