Actriz colombiana dejó la actuación por la música. Ahora es líder de ‘A otro nivel’

En el programa del pasado jueves 5 de marzo, día en el que se terminaban las audiciones en A otro nivel, se presentó Camila Jiménez, conocida artísticamente como Mila, quien cautivó con su voz a Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco. Como los tres oprimieron la flecha verde, automáticamente quedó elegida como líder de unos de los 20 cuartetos que serán elegidos.

¿Quién es Mila Jiménez?

Aunque muchos la están conociendo por su faceta como cantante, Jiménez ya contaba con una trayectoria previa en la televisión y el teatro. Antes de dedicarse por completo a la música, participó en varias producciones televisivas en Colombia. Uno de sus papeles más memorables fue en la serie La mamá del 10, donde dio vida a Diana Velazco. También hizo apariciones en producciones como El Cartel y Los Briceño, lo que le ayudó a ganar experiencia frente a las cámaras. Con el tiempo, decidió enfocarse en su carrera musical, así lo reveló en su audición en el programa de música de Caracol Televisión.

Desde entonces, ha estado trabajando en el lanzamiento de canciones en géneros populares y tropicales. En 2020, presentó su primer sencillo titulado “Dime que volverás”, que mezcla influencias de música popular y ranchera, marcando así su camino oficial como cantante. Ahora, gracias a su participación en A Otro Nivel, Mila está decidida a establecerse de manera firme como cantante y a mostrar al público una faceta artística diferente a la que muchos conocían de su carrera como actriz.

¿Quién es el esposo de Mila Jiménez?

Además de su carrera artística, su vida personal también ha llamado la atención. Mila Jiménez está casada con el cantante de vallenato Cristian Better, quien, además también ha hecho parte de programas musicales de televisión como La Descarga, de Caracol Televisión. La pareja se casó en 2023, después de varios años de relación. A lo largo de su carrera, Cristian ha formado parte de agrupaciones como Big Band Show, Son de Fiesta y Las Estrellas Vallenatas, además de haber sido vocalista de Los Diablitos del Vallenato.

El artista es también hijo del fallecido cantante vallenato Ramiro Better, quien es recordado por su interpretación del clásico “Obsesión” junto a Las Estrellas Vallenatas en los años noventa. Cristian ha expresado en varias ocasiones que uno de sus principales objetivos es mantener vivo el legado musical de su padre en el mundo del vallenato. Gracias a su talento, ha sido galardonado con el título de Rey del Festival Francisco El Hombre en 2013, uno de los eventos más destacados del vallenato en Colombia.

