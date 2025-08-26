¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
⁠Actriz de 73 años evita robo y golpea ladrón: “No me arrepiento de lo que hice”

Anamá Ferreira explicó que reaccionó de esa manera al ver que un ladrón le arrebató la cartera a su acompañante. “Corrí, lo agarramos y lo dominamos”. Así narró la también modelo lo ocurrido.

Por Redacción Vea
26 de agosto de 2025
⁠Anamá Ferreira, actriz de 73 años, evita robo y golpea ladrón
Fotografía por: Instagram

La actriz brasilera Anamá Ferreria se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que trascendiera que ante un robo, ella reaccionó inesperada y rápidamente y frustró el mismo.

Ferreira, de 73 años, y quien vive desde hace décadas en Buenos Aires, Argentina, estaba con una amiga en la noche del sábado 23 de agosto y tenían planeado acudir al show de Majo Agote, en La Dama de Bollini; una vez se bajaron del carro, cerca de la tradicional avenida Corrientes de la capital, el ladrón las sorprendió.

Cuando bajamos del taxi no había nadie, todo estaba tranquilo, era temprano. Eran las 21 y el bandido pasó entre nosotras e intentó agarrar la mía, pero siempre la tengo sujeta. Entonces le saca la cartera a mi amiga y sale corriendo, narró la también actriz y conductora de televisión.

Anamá Ferrerira reveló que practica boxeo

Yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Estaban tres chicos del delivery (domiciliarios) que vieron todo. Y bueno, le fui encima. Fue el instinto, no lo sé. Pero no hay que hacerlo”, dijo Anamá quien confesó que practica boxeo y bromeando explicó que va seguir pegándole al saco de entrenamiento.

No obstante, en entrevista que concedió a la emisora AM 990 Radio Splendid, no recomendó seguir su ejemplo. Hay que tener cuidado, no se sabe si la persona tiene un arma o un cuchillo. Por suerte vinieron los tres chicos del delivery que me ayudaron y lo agarramos. Yo le pegaba también, pero no está bueno eso”, explicó aconsejando no oponerse como ella hizo y desconociéndose así misma por su reacción, en el sector de Palermo.

“Uno de ellos me quitó y me decía ‘ya está, ya está’”, dijo la actriz que luego detalló que hubo presencial policial, no obstante, el ladrón quedó libre.

Fue terrible. Mi amiga se descompuso y como no podía correr lo hice yo. Pero lo seguí, me abalancé, le saqué la cartera y le pegué. Pero no hay que hacer lo que yo hice. Actué por impulso, pensé en que era algo de mi amiga, no por la marca del bolso, dijo indicando que en realidad el delincuente no tuvo más opción que rendirse al verse reducido.

“No hay que hacerlo. En el momento uno dice lo que no hay que hacer, pero cuando te pasa, uno igual lo hace”, mencionó la modelo que corrió en tacones.

Video Thumbnail

“No me arrepiento de lo que hice, pero no lo volvería a repetir. Voy a estudiar más técnicas de reducción”, dijo entre risas.

Al final mencionó que ella se encuentra bien de salud y la persecución en la que se vio envuelta no la lesionó.

