Actriz de ‘Harry Potter’ tomó radical decisión: “pediría que me dejaran morir”

Los actores que han hecho parte de la saga de Harry Potter han quedado en el recuerdo de sus fanáticos, aunque hayan sido personajes secundarios. Hace 23 años, en Harry Potter y la Cámara Secreta, Miriam Margolyes ocupó el cargo de Jefa del Departamento de Herbología en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería con su personaje de Pomona Sprout.

Aunque han pasado dos décadas desde su interpretación, en las últimas horas el nombre de la actriz volvió a ser tendencia luego de unas declaraciones que concedió para Daily Mail.

¿Qué le pasó a Miriam Margolyes? Considera la eutanasia

La actriz de 84 años fue sometida a una cirugía cardiaca en el 2023. Sin embargo, actualmente enfrenta otra complicación de salud que ha generado gran preocupación. Desde hace unos años padece estenosis espinal, una enfermedad que, con el paso del tiempo, ha afectado de manera considerable su movilidad hasta el punto de tener que permanecer en silla de ruedas.

Debido a eso, aseguró en Daily Mail que no descartaría la idea de someterse a una eutanasia en caso de que los dolores empeoraran. “Si un derrame cerebral me impidiera hablar, o me hiciera doblemente incontinente, o perdiera completamente la cabeza, pediría que me dejaran morir. Eso es porque quiero ser quien soy. No quiero ser menos de lo que puedo ser. No quiero pasar por un periodo de dolor y vergüenza que se prolongue lentamente”.

miriam margolyes Fotografía por: intagram miriam margolyes

La actriz fue enfática en afirmar que, en parte, su enfermedad está relacionada con los malos hábitos que tuvo y por no haber pensado en su salud en el momento indicado:

“He descuidado mi cuerpo. No lo he cuidado. Ahora tengo que caminar con un andador. Ojalá hubiera hecho ejercicio. Es una pérdida de tiempo espantosa, salvo por el hecho de que te mantiene en forma. Así que soy una tonta”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre la posibilidad de tomar un medicamento para bajar de peso, como opción para reducir sus dolores, dijo: “Absolutamente no. Eso es para diabéticos. No deberías tomar medicinas pensadas para gente que está realmente enferma”.

En otra oportunidad, reveló para la revista Hola: “Probablemente me queden entre cinco o seis años de vida. Me muevo con dificultad y eso me obliga a aceptar papeles que no requieren esfuerzo físico”.