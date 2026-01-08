Logo Revista Vea
Actriz mexicana sometió a su hijo a una cirugía cerebral para reducir su agresividad

“No teníamos vida”, dijo Dacia Arcaráz, quien renunció a su carrera para cuidar a su hijo. Esta es su historia.

Por Cindy Katerine Martínez López
08 de enero de 2026
"No teníamos vida", dijo Dacia Arcaráz, quien renunció a su carrera para cuidar a su hijo. Esta es su historia.
Fotografía por: Instagram

Desde hace varios años, la actriz mexicana Dacia Arcaráz ha luchado para que su hijo, diagnosticado con autismo, tenga una mejor calidad de vida. Cuando tenía año y medio, Gonzalo fue examinado por un neurólogo quien, después de una serie de rigurosos exámenes, determinó que el niño tenía “paquigiria. Él me explicó que eso significaba que no se le desarrolla bien la parte frontal del cerebro, y es muy hiperactivo”, dijo en una entrevista con ‘El minuto que cambió mi destino’ en el 2023.

Dacia viajó a Cuba para que su hijo recibiera un tratamiento médico especializado. Sin embargo, allá le cambiaron el diagnóstico: “Me dicen es retardo generalizado del desarrollo con espectro autista. ¿Qué es? Que mi hijo tiene hoy por hoy 15 años, pero mentalmente para unas cosas tiene 2, para otras, 5 o 3”.

Dacia Arcaráz dejó su carrera en la televisión

La condición de su hijo la obligó a dejar todo para dedicarse a su cuidado: “Mi vida gira alrededor de mi hijo. Tuve que dejar mi carrera, mi familia, mi país (México), al igual que mi marido (Gonzalo Davila). Él tenía una empresa, la vendimos. Vendimos todo y nos fuimos a buscar algo para él. Si buscas la esperanza y la alternativa de que te digan un día que tu hijo va a ser, ya no curado porque el autismo no es una enfermedad y no se cura, es una condición, que sea un niño que tenga una vida lo más normal que se pueda, que sea autosuficiente”.

Con el paso del tiempo, la condición de Gonzalo fue empeorando. “No teníamos vida. Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable. No me acuerdo si despertó o ya se iba a dormir. De la nada, se me fue encima. Me empezó a pegar y a jalar el cabello, lo poco que tenía, porque me lo había casi rapado. Me agarró de la cara. Se desesperaba. Me empezó a rasguñar. Lo que hice fue hacerme bolita en el piso, porque no sabía qué iba a pasar”, agregó en una entrevista para TV Notas.

Hace cinco años, la actriz Lety Calderón le dio una opción médica: la hipotalamotomía, una cirugía cerebral utilizada en casos severos de agresividad. Inicialmente, Dacia y su esposo se negaron, pero después de un tiempo lo reconsideraron. Finalmente, hace seis meses le hicieron el procedimiento al niño en Cuernavaca: “Le hacen unas ranuritas y meten el láser. No te voy a decir que estamos en miel sobre hojuelas porque mi hijo es un adolescente, pero es un antes y un después”, señaló.

