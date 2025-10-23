“Adiós Ferxxo”: Feid sorprendió con una publicación en redes: “El principio del fin”

Feid, cantante y compositor, cuyo nombre de pila es Salomón Villada Hoyos, creador de éxitos que han dejado huella en toda una generación como Luna, Classy 101, Se lo juro mor, entre otras, dio un paso importante al llevar su historia a la pantalla grande con XTHE ENDX. Este documental íntimo ofrece un vistazo a su proceso creativo, su vida personal y el recorrido que lo llevó a convertirse en el fenómeno que conocemos como Ferxxo.

¿Qué pasó con Feid? ¿Se alejará de la música?

A través de sus redes sociales, Fed agradeció a todos los que se dieron cita en las salas de cine para descubrir una parte más personal de su proceso creativo y de su vida personal. “THE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN 🖤 GRACIAS a los que fueron a ver el docu a los cines. Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos. En memoria a nuestros seres queridos, a quienes soñaron con nosotros el vernos aquí desde hace tantos años, con mucho cariño 🫶 Adiós Ferxxo 💚 GRACIAS SEBAS. GRACIAS GODIE. Por hacer esta pieza tan especial para las personas que conectan conmigo", escribió.

Sus amigos y seguidores no dudaron en comentar: “No el mismo de antes, pero el mismo de siempre”, “se viene lo mejor”, “todo lo del Ferxxo no puede morir o despedirnos y ya... Esto es un proceso duro”, “Gracias Ferxxo por cada letra por cada canción, siempre te seguiré hasta el final”, “El Ferxxo nunca falla, Feid tampoco”.

La frase “Adiós Ferxxo”, junto con el emblemático corazón verde, fue vista por muchos como el cierre simbólico de una etapa que marcó su identidad artística en los últimos años. Ferxxo, más que un simple apodo, se transformó en una era que consolidó a Feid como una de las voces más influyentes del género urbano latino, con un mensaje que lo conectó con millones de seguidores a nivel mundial.

Lejos de ser un anuncio de retiro, el mensaje parece indicar una transformación creativa, un momento decisivo en el que el artista elige despedirse de un personaje para dar paso a una nueva versión de sí mismo. “El principio del fin” sugiere precisamente ese cambio: cerrar un ciclo para abrir otro, con nuevas exploraciones tanto musicales como personales.