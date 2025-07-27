Agrupación de Yeison Jiménez hizo importante anuncio: “queremos contarles algo”

Yeison Jiménez murió el 10 de enero tras sufrir un fuerte accidente aéreo. Su voz se apagó junto con la de cinco personas más de su equipo de trabajo. Tras su fallecimiento, el 31 de enero, su banda y varios de sus colegas le rindieron un homenaje con un multitudinario concierto en el Estadio El Campín.

La música de Yeison Jiménez sigue viva

En la cuenta de Instagram del cantante, quien tenía 34 años, su familia y equipo de trabajo han publicado información sobre lo que ocurrirá con sus canciones y empresas.

Recientemente, emitieron un comunicado haciendo un anuncio importante y muy especial: “Este espacio siempre fue de Yeison. De su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes. Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera”, se lee.

Enseguida, revelaron que la banda continuará en los escenarios como una forma de homenaje al artista. “La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra. Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”.

Reconocieron que, aunque nunca será lo mismo, su intención es continuar llevando en alto el nombre de Yeison Jiménez y que sus canciones sigan siendo escuchadas en cada rincón de Colombia y el mundo. “Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene. Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones. Gracias por estar, por entender y por acompañarnos en este camino”.

Fanáticos del artista han reaccionado a la noticia: “Se muere quien se olvida”, “su legado vivirá por siempre en nosotros”, “qué hermoso gesto seguir su legado. Sus canciones siempre vivirán en nuestros corazones y seguiremos vibrando con sus nuevos éxitos que de seguro serán muchos”, “el legado no se reemplaza, se honra”, ”de todas las formas posibles apoyo el legado de YJ no estuve en su círculo cercano, pero habría sido un placer gracias por no dejar morir su legado”, “vamos a darlo todo por seguir llevando tu nombre a lo más alto”, “tu equipo y cada Jimenista mantendremos vivo ese legado”.