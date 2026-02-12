Esposa de Yeison Jiménez conmovió con sus primeras declaraciones en redes: “Me sorprendo”

El 10 de febrero se cumplió un mes de la repentina y trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. El intérprete de Vete sufrió un accidente aéreo en el que también murieron cinco personas más de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Hernando Torres.

Desde el día de la tragedia, fanáticos del artista han estado al pendiente de Sonia Restrepo, esposa del artista, quien había preferido guardar silencio. En los diferentes homenajes que le realizaron al intérprete de Aventurero, ella estuvo presente, pero no había brindado ninguna declaración. En cambio, la mamá y la hermana gradecieron todas las muestras de cariño que ha recibido.

¿Qué dijo Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Este martes se cumplió el primer mes de ausencia del artista de 34 años. Sonia aprovechó el día para dedicarle unas conmovedoras palabras. A través de una publicación en su cuenta de Instagram oficial, escribió: “Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”.

Restrepo, quien también es la madre de los hijos de Yeison, expresó su dolor por la ausencia de su esposo, pero también se mostró agradecida por todo lo que vivió junto a él: “Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”.

“Tus hijos te extrañan”: Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Lo que más conmovió a muchos internautas fueron sus palabras refiriéndose a sus hijos, quienes también han sentido la ausencia del artista: “Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos. Nos enseñaste a ser fuerte, a luchar por los sueños, y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías. Nos haces mucha falta, mi pollito. En cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte”.

Al final del mensaje, que cuenta con más de 200 likes, escribió: “Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo. Que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser y que volverás a decirme ‘Te amo vida mía’. Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. Mi gran amor eterno”.

