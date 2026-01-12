Hermana de Yeison Jiménez expuso delicada situación que involucra los negocios del artista

Este martes 10 de febrero, Yeison Jiménez cumple un mes de fallecido. El artista, quien tenía 34 años, sufrió un accidente aéreo luego de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. El siniestro cobró la vida no solo del cantante de música popular, sino también de cinco personas más, quienes hacían parte de su equipo de trabajo.

¿Qué pasó con los negocios de Yeison Jiménez?

Además de la música, el intérprete de Vete también se dedicaba a otros negocios, entre ellos la construcción de hoteles, exportaba miel, vendía gorras, gafas, criaba ganado, tenía su empresa YJ Company SAS, que abarca la promoción de espectáculos musicales, invirtió en la compra de propiedades tanto en Colombia como en Estados Unidos, abrió un local en Usaquén, Bogotá, bajo el nombre La Cumbre, donde se comercializaban licores y café, entre otros.

Tras su fallecimiento, muchos de sus fanáticos se habían estado preguntando qué pasaría con esos proyectos. Hasta el momento, Sonia Restrepo, esposa del cantante, no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, el equipo legal de Jiménez ha emitido unos comunicados relacionados con el uso de su imagen y los derechos de autor.

No obstante, recientemente, Lina Jiménez, hermana del artista, alertó en sus redes sociales que personas inescrupulosas están estafando a nombre de uno de los negocios del intérprete de Destino final. “Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, dijo. Lina se refiere al ‘Criadero la cumbre’, donde Jiménez vendía sus gorras y demás accesorios.

Tras casi un mes de la muerte del ‘Aventurero’, Lina Jiménez dio a conocer una información importante. Fotografía por: Instagram

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tras la muerte del artista, la empresa tuvo que emitir un comunicado: “Al regresar a labores, nos encontramos con las redes sociales y los pedidos completamente colapsados, lo que ha dificultado responder de manera inmediata a todos los mensajes. Durante los días en los que no estuvimos operando, no tuvimos acceso a nuestras cuentas, además de presentarse intentos de hackeo, lo que generó aún más congestión en nuestras plataformas y líneas de comunicación. Actualmente, nuestra línea de WhatsApp se encuentra colapsada, por lo cual NO estamos prestando atención por este medio. En este momento, la comunicación se está realizando únicamente a través de Instagram, donde estamos leyendo y respondiendo los mensajes en la medida de lo posible”.