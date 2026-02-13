Maluma lanza video oficial de la canción que grabó con Yeison Jiménez: “Era nuestro sueño”

Tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, el mundo de la música popular colombiana quedó en shock. En medio del dolor, su equipo y familiares compartieron que el artista dejó grabadas más de 50 canciones inéditas, un verdadero tesoro musical que refleja su disciplina, creatividad y el momento artístico que estaba viviendo a los 34 años. Entre esas grabaciones se encontraba una colaboración muy esperada: un tema junto a Maluma, titulado Con el corazón. La noticia desató una ola de emoción entre los seguidores de ambos artistas, ya que se trataba de un encuentro musical que muchos habían soñado ver hecho realidad.

Así es la canción de Yeison Jiménez y Maluma

Finalmente, el lanzamiento oficial del video de Con el corazón no solo materializa esa colaboración, sino que se convierte en un emotivo homenaje lleno de amistad y legado. Este tema se lanzó oficialmente hace unos minutos, junto con su video oficial en plataformas digitales como una celebración y un homenaje al legado del cantante popular, quien falleció en un accidente aéreo el 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Yeison Jiménez y Maluma trabajaron en este tema titulado Con el corazón, que representaba un sueño compartido entre ambos artistas. El reguetonero colombiano anunció el estreno a través de sus redes sociales con un mensaje emotivo: “Cómo te extrañamos hermano...💔 Este era nuestro sueño”. En el clip, que en menos de media hora alcanzó los 27 mil likes, se observa a Yeison Jiménez interpretando partes del tema, mostrando su entusiasmo por hacer un tema junto al ‘Pretty boy’. Estas imágenes no solo acompañan el videoclip, sino que también sirvieron como un emotivo registro de sus últimos proyectos artísticos.

De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa de Maluma, “La letra, directa y visceral, retrata a un hombre que no reniega de su pasado, que abraza su historia y la cuenta tal como es. Una narrativa que conecta profundamente con la esencia de Yeison Jiménez y con la honestidad artística que siempre defendió”.

Letra de ‘Con el corazón’, canción de Maluma y Yeison Jiménez

Ok ok ok

Directamente desde Colombia con ustedes su servidor

Yeison Jiménez y su parcero Maluma BaBaby.

___

Ya se te olvidó que cuando tú me conociste

yo ya era un patán

Andaba borracho gastándome toda la plata

en la barra del bar

Qué andas reclamando, si así me conociste y así ando

ahora no vengas a estarme cambiando.

Parece que hubieras olvidado el hombre

que te cambió la vida

queriendo que me quede encerrado,

si me conociste en la cantina.

___

Voy a pedir billete prestado

pa’ gastármelo todo en tequila

no me pidas que cambie el pasado

yo ya era así

cabrón desde el primer día…

___

Ay, no te quejabas, tampoco jodías,

Ahora lo que pasa casi siempre es culpa mía

La verdad no entiendo tanta hipocresía

Si antes eras tú la que farreabas noche y día...

___

Ay, no te quejabas, ay, no me decías

Vámonos pa’l rancho que se está haciendo de día

Antes me pedías, sirve otro tequila

Dígale al mariachi que hoy vamos de amanecida.

