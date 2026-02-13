Maluma lanza video oficial de la canción que grabó con Yeison Jiménez: “Era nuestro sueño”

Tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, el mundo de la música popular colombiana quedó en shock. En medio del dolor, su equipo y familiares compartieron que el artista dejó grabadas más de 50 canciones inéditas, un verdadero tesoro musical que refleja su disciplina, creatividad y el momento artístico que estaba viviendo a los 34 años. Entre esas grabaciones se encontraba una colaboración muy esperada: un tema junto a Maluma, titulado Con el corazón. La noticia desató una ola de emoción entre los seguidores de ambos artistas, ya que se trataba de un encuentro musical que muchos habían soñado ver hecho realidad.
Así es la canción de Yeison Jiménez y Maluma
Finalmente, el lanzamiento oficial del video de Con el corazón no solo materializa esa colaboración, sino que se convierte en un emotivo homenaje lleno de amistad y legado. Este tema se lanzó oficialmente hace unos minutos, junto con su video oficial en plataformas digitales como una celebración y un homenaje al legado del cantante popular, quien falleció en un accidente aéreo el 10 de enero en Paipa, Boyacá.
Yeison Jiménez y Maluma trabajaron en este tema titulado Con el corazón, que representaba un sueño compartido entre ambos artistas. El reguetonero colombiano anunció el estreno a través de sus redes sociales con un mensaje emotivo: “Cómo te extrañamos hermano...💔 Este era nuestro sueño”. En el clip, que en menos de media hora alcanzó los 27 mil likes, se observa a Yeison Jiménez interpretando partes del tema, mostrando su entusiasmo por hacer un tema junto al ‘Pretty boy’. Estas imágenes no solo acompañan el videoclip, sino que también sirvieron como un emotivo registro de sus últimos proyectos artísticos.
De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa de Maluma, “La letra, directa y visceral, retrata a un hombre que no reniega de su pasado, que abraza su historia y la cuenta tal como es. Una narrativa que conecta profundamente con la esencia de Yeison Jiménez y con la honestidad artística que siempre defendió”.
Letra de ‘Con el corazón’, canción de Maluma y Yeison Jiménez
Ok ok ok
Directamente desde Colombia con ustedes su servidor
Yeison Jiménez y su parcero Maluma BaBaby.
___
Ya se te olvidó que cuando tú me conociste
yo ya era un patán
Andaba borracho gastándome toda la plata
en la barra del bar
Qué andas reclamando, si así me conociste y así ando
ahora no vengas a estarme cambiando.
Parece que hubieras olvidado el hombre
que te cambió la vida
queriendo que me quede encerrado,
si me conociste en la cantina.
___
Voy a pedir billete prestado
pa’ gastármelo todo en tequila
no me pidas que cambie el pasado
yo ya era así
cabrón desde el primer día…
___
Ay, no te quejabas, tampoco jodías,
Ahora lo que pasa casi siempre es culpa mía
La verdad no entiendo tanta hipocresía
Si antes eras tú la que farreabas noche y día...
___
Ay, no te quejabas, ay, no me decías
Vámonos pa’l rancho que se está haciendo de día
Antes me pedías, sirve otro tequila
Dígale al mariachi que hoy vamos de amanecida.
___
