Alejandro Sanz en Bogotá: abrió San Valentín con romántico espectáculo. Así cantó

¿Y ahora qué? No solo es el nombre del más reciente álbum del cantante español Alejandro Sanz, es también el tour de conciertos con el que llegó a Bogotá y deleitó a los miles de asistentes al Movistar Arena este 13 de febrero en su primera de dos fechas planeadas. Este sábado 14 volverá a subirse al escenario.

En un recital más que preciso para la época de San Valentín, que en Colombia ya se celebra en masa, ofreció un recorrido por sus más de tres décadas de carrera e incluyó tanto las canciones clásicas, que lo llevaron a la fama y que a lo largo de los años, se han convertido en verdaderos himnos para enamorados y desenamorados. También entonó sus nuevas creaciones.

La conexión entre el público y el español, radicado en Miami, fue total. Este viernes cuando interpretó “Corazón partío”, hubo momentos en el que artista silenció su voz y se concentró en la guitarra mientras que los miles de asistentes corearon el tema, algunos incluso llegaron al llanto. Y es que Sanz armado con su singular voz y su instrumento contagia con sus letras que hablan de amor, dolor, ausencia e incluso desamor.

Por más de dos horas Alejandro Sanz hizo un recorrido musical de su carrera que incluyó los temas clásicos y los nuevos Fotografía por: Cortesía P

Alejandro Sanz cantó los clásicos y los nuevos

El español mezcló sus nuevas tonadas con las más famosas: “A la primera persona”, “Mi soledad y yo”, “Quisiera ser”, “Amiga mía” “Hoy no me siento bien", “El vino de tu boca” y “Bésame” entre otras. El español expresó su vínculo con la capital bogotana que siempre lo ha acogido y que fue una de las primeras en el continente en sus inicios.

Sanz llegó a Bogotá después de presentar 24 shows en México. Después de su segunda fecha en la capital del país, seguirá a Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Con ¿Y ahora qué? Sanz celebra más de tres décadas de trayectoria.

