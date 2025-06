Amanda Dudamel dio detalles de su compromiso. ¿Cuándo se casa?: “no me lo esperaba”

Amanda Dudamel es una modelo, diseñadora de moda, empresaria y filántropa. Hija del exfutbolista y entrenador Rafael Dudamel y de la arquitecta de bienes raíces Nahir Newman Torres. Creció entre Mérida, Yaracuy y otros países, incluyendo Canadá, Colombia, Chile y Sudáfrica.

En el 2021, fue coronada Miss Venezuela, representando a la Región Andina y convirtiéndose en la tercera ganadora originaria de Mérida. Luego, el 14 de enero de 2023, logró el título de primera finalista en Miss Universo 2022, quedando a un paso de la corona que fue ganada por R’Bonney Gabriel de EE. UU. Estudió diseño de modas en el Instituto Europeo di Design de Roma y luego se especializó en moda sostenible en el London College of Fashion y es la fundadora y CEO de la marca By Amanda Dudamel. Utiliza la moda como una herramienta para impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad social, consciente del impacto ambiental que tiene la industria.

Amanda Dudamel, una venezolana muy colombiana

Recientemente, Amanda estuvo en Medellín presentando los Premios Heat 2025. Allí dialogó con Vea y reveló lo que significa estar en el país que la adoptó como hija. “Colombia es mi segunda casa y cuando lo digo, lo digo desde el corazón. Apenas nací me vine a vivir a Colombia. He vivido en Cali, en Tuluá, en Bogotá, mi papá ha hecho carrera deportiva acá, hoy tengo tres hermanos colombianos, siempre disfruto mucho poder venir, disfrutarlos y disfrutar de su tierra, de su cultura que la siento propia, yo hablo de Colombia y no siento que estoy en el extranjero, siento que es como una extensión de mi casa, porque aparte que somos países hermanos y tenemos mucha cercanía cultural, lo he vivido así desde muy pequeña”, dijo la exreina.

Asimismo, resaltó lo que más le gusta del país cafetero: “deleitarme con su gastronomía, con su vallenato, su música, yo siempre digo que soy amante del vallenato, es como sumergirme en su cultura de manera profunda cada vez que piso Colombia, porque ya de por sí la llevo muy de cerca en mi día a día. Admiro profundamente a Carlos Vives, toda su trayectoria, Fonseca, Andrés Cepeda, Shakira, Juanes, y todos los que están haciendo historia en la música urbana y que yo he llevado muy de cerca desde muy pequeña”, agregó.

¿Cuándo se casa Amanda Dudamel?

Además, Dudamel también se refirió a su vida privada. En enero de este año sorprendió a sus seguidores al confirmar su compromiso con Daniel Roa, con quien lleva una década de noviazgo.

“Nosotros nos comprometimos el pasado 19 de enero, fue una fase que empezamos a vivir muy especial, como un paso que sabíamos que iba a venir pronto, yo no me esperaba que fuese tan pronto, así a inicios del año, pero eso estuvo mejor porque no me lo esperaba para nada en ese momento”, dijo.

Desde que su novio le pidió que se casaran, Amanda comenzó los preparativos. Aprovechando que ella es diseñadora, se encargará de todos los detalles. “Ahorita siento que después de tantos años que tenemos juntos estamos viviendo una nueva etapa como pareja, como más consolidados, de manera mucho más formal, porque compromiso ya teníamos, pero ponerle ese toque especial que también es muy simbólico a nivel familiar y personal, que para las mujeres es tan especial y tan importante, lo he vivido de una manera muy bonita, ya pensando en el vestido, por supuesto con toda mi familia, como diseñadora sé que me voy a disfrutar muchísimo esa etapa y ya tenemos planes del civil que viene primero y después el eclesiástico”. Finalmente, agregó: “este año será el civil, pero el eclesiástico es sorpresa”.