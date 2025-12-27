Amigo de Yeferson Cossio reveló qué pasó antes de que fuera hospitalizado

Esta semana, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores luego de ser hospitalizado de urgencia por complicaciones en su corazón. A través de un video que publicó en sus redes sociales, reveló que tendría que someterse a un procedimiento quirúrgico. Aunque inicialmente se rumoró sobre las supuestas razones que lo habrían afectado, Carolina Gómez, su novia, aclaró por medio de unas historias lo que realmente le ocurrió.

“El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés, él dormía día por medio por trabajar, llevaba así meses. Ya él les contará todo por lo que le pasó. Pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”, dijo.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Horas después de la cirugía, el mismo creador de contenido antioqueño habló con sus seguidores y les contó qué fue lo que le ocurrió: “Con la intervención muy bien, lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien. No es por lo que ustedes piensan, por nada de sobredosis ni nada de eso, simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida".

Tras sus declaraciones, Mr. Stiven, amigo de Cossio, reveló algunos detalles de lo que ocurrió con él, pues estuvieron compartiendo horas antes de que se enfermara. “En resumidas cuentas, nosotros estábamos por allá, ustedes saben, tirando lo que vendría siendo un parche tranqui. Yo sé que cuando ustedes escuchan ‘Cossio’ y ‘yate’, se imaginan que nos estábamos dando duro en el cráneo, que estábamos, mejor dicho, sacando la casa por la ventana. Eso es lo que se les viene a la mente: uno se imagina rumba, fiesta, que se armó la locura. Pero, mano, se los juro, el parche de ayer estábamos super parchados”, dijo.

Contó también que se encontraban en la playa disfrutando del mar. Posterior a eso, decidieron devolverse al hotel donde se hospedaban, aunque Yeferson, según él, quería seguir “parchando”.

Finalmente, decidieron irse a descansar. Sin embargo, al día siguiente Mr. Stiven se enteró de lo que le había ocurrido a su amigo. “Me levanto yo casualmente y lo primero que hago es llamarlo para ver dónde está, qué está haciendo, si ya se fue para Medellín o qué iba a hacer para que fuéramos a almorzar juntos. Entonces, lo llamo y le digo: ‘Oye, mano, deja el show’. Y él me responde un poquito así, como aburrido: ‘Háblame’. Cuando Cossio me va diciendo: ‘No, mano, es que estoy hospitalizado’. Y yo: ‘¿Cómo así, mano, que estás hospitalizado? ¿Qué te pasó?’ Y bueno, me contó lo que había sentido”, afirmó.

Inicialmente, Mr. Stiven pensó que Yeferson le estaba jugando una broma, como las que suele hacer y publicar en sus redes sociales. “Le gusta hacer bromas con cosas tan delicadas como esas, que es el tema de la salud”. Sin embargo, al llegar al hospital se dio cuenta que había sido en serio.

“Me mandó la ubicación y en mi mente (…) ¿saben qué me imaginé? Que esta dirección era una fiesta. De Cossio se puede esperar que te diga que te estás muriendo y te encuentres con una fiesta con cinco yates”, agregó.