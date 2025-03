Ana del Castillo denunció que empresaria que la contrató la amenazó de muerte

Ana del Castillo pasa por un momento complejo, debido a una situación que se ha presentado con una empresaria, quien la contrató para un concierto, sin embargo, la artista no se presentó y fue cuando la mencionada empresaria hizo pública una declaración, asegurando que Del Castillo no llegó porque estaba borracha.

“Desgraciadamente Ana nos incumplió. Me llamó a las 11 de la noche su mánager me dijo que se habían varado en Sahagún y que estaban resolviendo el problema de un bus y que llegaban antes de dos de la mañana acá y nos podemos da cuenta de que todo lo que nos ha dicho es mentira porque ella está en Barranquilla borracha, aquí tengo las pruebas fehacientes de lo que les estoy diciendo, quiero que me comprendan y que no me juzguen porque si por algo me he caracterizado es por enfrentar todos los retos que me pongan y aquí estoy dándoles la cara”, mencionó la empresaria de quien se sabe se llama Berenice, frente al público.

No obstante, Ana del Castillo también dio a conocer su versión y explicó que el problema de transporte fue verídico, también anunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de la señora que incluso ella quiso reparar ofreciéndole un concierto gratis, pero ella no escuchó razones.

“Hola, ¿Qué tal mi gente? Yo soy Ana del Castillo. Esta vez no vengo con esa felicidad a decirles esto, pero tengo que reportarme por lo de Valencia, Córdoba. La señora Berenice hizo un comunicado muy despectivo acerca de mí, que yo era una borrachina, que no había llegado a la presentación por querer incumplir por efectos de los psicoactivos y me parece una falta de respeto que se metan conmigo y le hagan creer a las personas y me hagan quedar mal en redes sociales”, comenzó explicando en un video que subió a su Instagram la cantante de 25 años.

“Bueno, les voy a decir los horarios, ya que, nosotros hicimos un contrato con ella y ella sabía que teníamos dos presentaciones en la ciudad de Barranquilla. La primera presentación Batalla de Flores, donde nos montamos a la 1 de la tarde y salí a las 3 en punto de la Batalla de Flores. De la Batalla de Flores teníamos luego El Cofrecito, a las 5:30 me monté al cofrecito y a las 6:30 estábamos saliendo para la ciudad de Valencia, Córdoba. Entonces, hay cosas que se nos salen de las manos”, dijo al detallar cómo fue su agenda y por qué le fue imposible llegar.

“Amenazó a mi grupo de muerte, me amenazó a mí”, dijo Ana del Castillo

“Se me varó el bus a las 11 de la noche en una bomba de gasolina. Nosotros le mandamos ubicación a la señora Berenice, le pedimos ayuda que, por favor, tuviera piedad de nosotros, que esto se nos salía de las manos. No nos dio una solución, amenazó a mi grupo de muerte, me amenazó a mí de muerte. Aparte, dijo públicamente lo que dijo Y esto tiene consecuencias graves, ya que nosotros la llamamos, nos contactamos, le mandamos la ubicación todo el tiempo donde estábamos nosotros y ella no accedió”, dijo del Castillo quien aseguró que ahora pondrá el asunto en el plano legal.

“Yo hablé con ella por una videollamada, la tengo registrada y la tengo grabada, donde casi me le arrodillo en la videollamada que tuviera piedad de mí, que nosotros logramos a las 2 de la mañana, que íbamos a conseguir otro bus, pero llegábamos a las 6, 7 de la mañana a Valencia y dijo que nosotros no éramos bien recibidos allá porque habíamos llegado tarde. ¿Qué dije yo? Le voy a reiterar, le voy a ayudar sin ningún costo. Usted pídame cualquier fecha y yo le regalo la presentación pagada por mí para ser responsable”, dijo la artista que explicó que quiso reparar la falta involuntaria.

“Ella de todas maneras siguió con sus amenazas de muerte y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque ya no me va a hacer quedar mal con el público y que viva Valencia. Le mando un beso y un abrazo de parte de Ana del Castillo. Bendición”.

Junto con el vídeo Ana subió algunos pantallazos que evidenciarían la veracidad de sus versión, así como imágenes nocturnas del incidente del bus. De momento, la señora Berenice no ha dado más declaraciones sobre el asunto.

