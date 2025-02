Ana del Castillo y su nueva vida sin alcohol: “era un peso increíble”

Ana del Castillo es una de las voces femeninas más destacadas del vallenato en la actualidad. Nacida en Valledupar, la cuna de este género musical, ha logrado hacerse un nombre gracias a su talento. Con una trayectoria en ascenso, la artista ha superado desafíos y críticas, consolidándose como un referente de la nueva generación del vallenato.

Así es la nueva vida de Ana del Castillo

En los últimos años, la intérprete de temas como La cachera, El Yoyó, Ya es mío, Te quiero igual que ayer, ha vivido una transformación personal que ha impactado su vida y su carrera. Pasó por un proceso de cambio el que dejó atrás su vida “parrandera” y comenzó a llevar un estilo más disciplinado, centrada en su bienestar físico y mental.

Ana del Castillo en concierto. Fotografía por: Felipe Marino

Su rutina antes del cambio consistía en días enteros de fiesta sin parar. El ambiente vallenato, lleno de parranda y alcohol, la mantenía atrapada en un ciclo donde incluso sus momentos de descanso incluían licor. Sin embargo, hace dos años y medio tomó una decisión drástica: alejarse de ese ambiente y enfocarse en una vida más organizada, que incluyó también el ejercicio, así lo reveló en entrevista con la revista Vea.

“Nunca esperé dejar de tomar. Yo tomaba bastante. Realmente tuve una transformación porque duraba 5 días sin descansar, cuatro tomando. Creo que el trabajo también te agita, el ambiente como tal del vallenato, siempre tú ves alcohol en parranda y durante mi descanso también tomaba, entonces no había un descanso y yo dije: ‘jamás podré ser una mujer que entrena, una mujer que le encanta el ejercicio’. Todos los días voy al gimnasio, así sea que me trasnoche, menos los domingos, pero siempre dedico mi tiempo a desestresarme, a pensar en otras cosas y bueno, agarré esto de disciplina y llevo mucho tiempo. Ya tengo 2 años y medio de no tomar trago", aseguró en esta entrevista.

No solo fue tomar la decisión de comenzar una nueva vida, durante este tiempo, la intérprete de Sabroso, ha tenido que luchar contra las distracciones.

“El primer año fue increíble porque a mí me dio hasta depresión. Puede uno cambiar el círculo de amistades, porque es que el círculo que yo tenía antes sigue siendo el de mis amigos”. Sin embargo, la presión del público, que deseaba escuchar nueva música original de su parte, fue un factor clave para que se mantuviera firme en su proceso de transformación.

“Tuve un año detox donde tuve que meterme más musicalmente, tenía que ponerme las pilas porque la gente decía: ‘vamos a sacar un CD, Ana, todo el mundo te está esperando, no más cover’, entonces uno se concientiza al madurar un poco más, no quiere decir que yo esté madurona, todavía falta mucho”, afirmó.

El proceso no fue rápido ni sencillo. Al principio, asistir a reuniones y fiestas sin beber se volvió un desafío. Con el tiempo, aprendió a disfrutar de la compañía de sus amigos sin sentir ansiedad por el licor.

“Cuando yo comencé (a dejar el alcohol), yo iba a una parranda y entonces veía a los amigos y veía la botella, entonces yo decía: ‘no, yo me tengo que ir porque la voy a embarrar’. De ahí duré un año hasta que ya yo podía parrandear normal contigo, tú puedes tomarte tu trago, y yo puedo acompañarte sin que me diera esa ansiedad de tomar. Eso fue impresionante”, dijo la artista.

¿Por qué Ana del Castillo dejó de tomar alcohol?

Durante la pandemia, la cantante Ana del Castillo se hizo viral en redes sociales por sus transmisiones en vivo en estado de embriaguez. Sus acciones generaron controversia y quejas, incluso por parte de sus vecinos, debido a su comportamiento desordenado.

A raíz de eso, la artista de 25 años tomó la decisión de hacer un alto en su camino. Una promesa a Dios fue lo que hizo que Ana tuviera una transformación mental y emocional.

“Hubo etapas de la vida donde el trago me caía súper bien. Hubo un tiempo que yo acostaba a todo el mundo. Después de pandemia tuve un proceso donde a mí se me olvidaban las cosas, entonces el cargo de conciencia, el guayabo moral, todo lo que te da después de tomar y yo que hacía en vivos y la gente me decía: ‘no queremos verte así’. Cada vez que yo me levantaba y veía todo lo que había hecho el día anterior era un peso increíble, hasta que hubo un momento, yo reincidía porque eso es un proceso, en el que tú dices: ‘hoy no tomo más’, pero tomas y tomas y tomas. Un día dije: ‘sí, yo me lo prometo, yo misma no lo hago, pero si se lo prometo a Dios, yo sí lo hago’. No es contarlo solamente, es vivirlo".

Ahora, no solo la cantante, sino también sus seguidores, reconocen su transformación, tanto física como musical y emocional:

“He cambiado bastante, ha sido un proceso largo, pero ha sido satisfactorio, donde yo realmente he callado algunas bocas, hay otras que faltan, tiempo al tiempo. Se ha visto el cambio. Yo he dejado que la gente vea el proceso por sus propios ojos. Uno no puede andar en con ínfulas de grandeza, siempre he creído que uno siempre tiene que saber lo que es, pero también tiene que ser amable, yo no niego una foto, me gusta la gente, me gusta el roce de las personas, porque para esto me metí al vallenato, para cantar, para que me molesten, para que me acaricien, para que se tomen una foto conmigo”, afirmó.

También, agregó: “la gente me respeta más, a la gente nunca se le olvida los sucesos, ni buenos ni malos, pero la gente ha reconocido el cambio, la gente me felicita en la calle o ya no tienen ese pensamiento de que a veces uno no es serio, que a veces uno no va a llegar la presentación, aunque yo he sido muy responsable en mis presentaciones”.

Ana del Castillo estrenó ‘El meneaito’ para el Carnaval de Barranquilla 2025

La cantante vallenata continúa sorprendiendo en el mundo de la música y esta vez presenta El Meneaito, una canción creada especialmente para el Carnaval de Barranquilla, junto al Checo Acosta y Jader El Tremendo

“Es una canción que yo quería hacer para Barranquilla, tú sabes que es una cultura hermosa los carnavales y la tradición. Espero hacer de cada fiesta de Colombia una canción, así como la hacía mi referente Diomedes Díaz, siempre generando alguna expectativa benéfica para todos ustedes, para que se usen esta canción... Me siento muy feliz de alternar con varios artistas”, dijo para este medio.