Karina García de LCDLF dio nuevas declaraciones sobre Marcela Reyes, su amiga

La salida de Karina García de La casa de los famosos ha generado múltiples reacciones en redes sociales y, sobre todo, dentro de la casa con los participantes que quedaron en competencia.

La paisa fue eliminada con el mayor porcentaje de las votaciones que, para esta oportunidad, eran en negativo. Aunque en las semanas anteriores cuando también estuvo en placa de nominación, ingresó nuevamente a la competencia con la mayor preferencia del público, esta vez el resultado sorprendió a muchos.

Karina García, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Karina García y Marcela Reyes?

Aunque aparentemente, Karina García y Marcela Reyes eran amigas, la visita de la DJ hace unos días a una de las fiestas del reality desató una ola de especulaciones por la reacción que tuvo la invitada con la participante. Desde ese momento, en redes comenzaron a decir que Karina habría traicionado a su amiga, sosteniendo una relación sentimental con su esposo.

Esa versión fue confirmada por la propia DJ, pero, desmentida por B King. Tras su eliminación, la polémica concursante expresó su asombro al conocer las declaraciones de su amiga.

En diálogo con Vea, reveló: “la verdad, eso me tiene como muy sorprendida, me parece muy raro que haya salido a dar esas declaraciones sin estar segura”.

Agregó que está tranquila, sobre todo por la versión que dio B King: “afortunadamente su exesposo ya salió a hablar a decir que obviamente eso es falso. Siempre que compartimos estaba ella, jamás yo a él lo vi solo, jamás pasó absolutamente nada. No sé, es que la verdad eso es un tema que me tiene bastante tocada, porque si ella es mi amiga, por qué sale a dar esas declaraciones y no me pregunta a mí ,por qué no hacerlo cuando yo salga, o sea, es muy raro”, afirmó.

Finalmente, reveló si la buscará para aclarar las cosas: “no sé la verdad, no quiero ni pensar, esperemos a ver si podemos hablar. Es lo más adecuado, pero pues no sé, no tengo idea. ¿Que qué pasó ahí? De verdad no sé de dónde sacaron eso".

¿Qué pasó con Yina Calderón?

Otro de los temas más polémicos fue las diferencias que tuvo Karina con Yina Calderón en las últimas semanas. Sobre eso, dijo:

“Cuando Yina me nominó, no lo esperaba, porque éramos chicas fuego hasta la muerte. Ella me traiciona y para mí eso fue como un despertar muy fuerte. Viví muchos momentos allá fuertes, pero siento que ese marcó un antes y un después.

Ella es muy estratega, de una manera baja, pero ella me comenzó a ver como una competencia bastante fuerte en la casa, ella siempre veía que yo entraba de primeras o de segundas y simplemente se empezó a pegar supuestamente de mis defectos, de mis fallas, para sacarme de la casa de una manera muy baja. Es una persona que yo pensé que conocía, pero me di cuenta que no. Simplemente le deseo lo mejor. Fue una experiencia demasiado fuerte para mí porque yo soy una mujer que cuando entrego mi amistad, me considero muy leal. Pensé que era mi amiga, pero pues me di cuenta que me hacía comentarios pasivo agresivos: ‘esa ropa no te queda linda’, cosas así que yo no veía, no sé si por el encierro, no sé si es porque de verdad yo la quería bastante, la verdad, apenas estoy procesando todo eso".