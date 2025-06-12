Andrea Serna, de Desafío Siglo XXI, muestra lujoso destino donde vacaciona con su familia

Luego de pasar Navidad en casa y presumiendo al nuevo integrante de la familia: una cachorrita llamada Bella, Andrea Serna, la conductora de ‘Desafío Siglo XXI’, su esposo Juan Manuel Barraza y su hija Emilia, decidieron recibir el nuevo año en un destino europeo.

La familia viajó hasta Francia y desde allí, Andrea reveló algunos momentos de la inolvidable temporada.

Con un post en su Instagram en el que escribió: “Francia, el cierre de un año y el principio del otro. Hermoso comienzo, 2026”, la popular presentadora caldense subió una serie de imágenes que dejan ver que la familia escogió pasar este tiempo disfrutando de una experiencia conocido como ”Le Grand Voyage de Noël", un evento que se ha vuelto muy famoso para familias de todo el mundo, ya que esta población francesa se transforma para la temporada con arreglos navideños, pistas de hielo, carruseles e incluso, un bosque encantado que le permite a los visitantes vivir toda la magia de la época.

Andrea publicó imágenes del menú, las calles de la villa junto a su esposo y su hija donde se ven ataviados con ropa de invierno para mitigar el frio de esta parte del Sur de Francia.

El poderoso mensaje de Año Nuevo de Andrea Serna

Antes de compartir las fotos de su viaje a tierras francesas, Andrea publicó un poderoso mensaje de Año Nuevo donde reflexionó sobre las metas y expresó que no siempre deben ser una lista de tareas que se van chuleando, sino que también cuentan aspectos sencillos pero constructivos, como el hecho de cerrar ciclos sin sentimientos negativos, enfrentar un temor o en general, superar desafíos cotidianos que nos permiten crecer: “pedir ayuda sin sentirse menos, descansar sin culpa”, fueron algunos de los aspectos que Serna mencionó “Quiero que te regales un pensamiento suave, no necesito llegar perfecto, necesito llegar más yo”, instando a sus millones de seguidores a no presionarse con planes y expectativas que se convierten en un gran peso.

¿Quién es Bella la nueva integrante de la familia de Andrea Serna?

Antes de las vacaciones Serna reveló el entusiasmo en su casa por la llegada de Bella posando junto a la pequeña peluda. “Se llama Bella, se pronuncia Bela, y es la nueva integrante de la familia”, dijo en el post donde anticipó la llegada de la Navidad en su familia pues decidieron juntos que era era el tiempo propicio para tener una mascota.

Andrea estará al aire de nuevo este martes 13 de enero cuando el formato Desafío, que se ubica en primer lugar de rating de la pantalla colombiana desde su inicio, retome sus emisiones.

