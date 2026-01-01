Laura Barjum cumplió sueño y contó duro pasado: “Me dolía cuando la gente se burlaba de mí”

Cuando Laura Barjum ganó el título de Señorita Colombia en noviembre del 2017 en el Concurso Nacional de la Belleza trascendió que su historia no era como la mayoría de beldades, que logran la corona tras años de haber sido señaladas como ‘bonitas’. Por el contrario, Laura dejó al descubierto que no siempre se sintió la más linda, pues padeció bullying y por eso no pasaba por su cabeza ser reina.

Fue solo con el tiempo que estando estudiando teatro en Bogotá, fue consciente de que su estatura, rostro y figura llamaban la atención y se llevaba los elogios, así lo reveló a Vea hace un tiempo, cuando abrió su iniciativa ‘Bye Bye Bullying’, con la que lleva varios años ofreciendo conferencias a colegios y universidades, donde habla de su experiencia con una sola meta: que el bullying termine y que nadie lo tenga que padecer como ella lo sufrió. A la par, Barjum ha desarrollado una notable carrera, primero como modelo y presentadora y luego, como actriz. La hemos visto en producciones como ‘Enfermeras’, ‘Klass 95’, ‘La Cacica’, y más recientemente, en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

Adicionalmente, es una generadora de contenido digital con una comunidad fiel, que la sigue en sus clips de humor, moda y estilo de vida. También entrevista personalidades en su material.

Sin embargo, Laura tenía un pendiente profesional al que no había querido apostarle justamente por las críticas recibidas en su época de estudiante: el canto. Paradójicamente, de niña era lo único que deseaba hacer y de adulta, no se había atrevido. “Lo de cantar estuvo desde que era una niña. Cuando me preguntaban ¿qué quería hacer cuando fuera grande?, ni siquiera contestaba: ‘actriz’, decía que quería ser cantante. Se fue apagando con el tiempo, pero siempre ha estado ahí”, recordó al tiempo que rememoró una época compleja: “El ser cantante se fue quedando de lado porque era motivo de chiste, había comentarios que me dolían muchísimo”.

Un pasado que Laura Barjum derribó

Cuando le indagamos en cómo llegó al montaje ‘Las Bartenders’, que retoma presentaciones la semana próxima en Casa E Borrero, y y donde debuta como cantante, la artista reveló que sin buscarlo el músico Carlos Montaño, quien fue parte de Siam y ahora es el director musical del proyecto teatral, la escuchó y opinó distinto a sus compañeros de estudio. “Carlos alguna vez me escuchó cantando en una reunión y le pareció que canto bien y luego, junto a Carolina y a Laura Mayolo estaban planteando el proyecto, él me mencionó y se pusieron a buscar videos míos donde yo hacía pequeñas serenatas para la gente y así fue como me llamaron. Vencí la barrera que tenía (por las críticas). Hace tres meses que llevamos montando, es un trabajo diario y por eso, lo he podido hacer. Cada vez esa barrera se va rompiendo más, me siento más segura, pero eso sigue siendo un proceso”, reconoció advirtiendo que había renunciado a la interpretación vocal y por ello, optó por la actuación. “Cuando empecé a preguntarme qué quería para la vida, sabía que era arte y escogí ser actriz porque estaba convencida de que cantar no era para mí, que tal vez si un personaje me lo exigía, lo hacía… Me dolía cuando la gente se burlaba de mí cantando y no quería eso”.

Estar en ‘Las Bartenders’ le ha reafirmado a la cartagenera la importancia de creer en sí misma y vencer los obstáculos, sobre todo cuando estos se generan desde el interior de la persona. Habiendo cumplido ese pendiente que cada noche la reta, se siente más a gusto consigo misma.

“Ahora sí creo que le dedico mi vida a hacer todo lo que más me gusta hacer en el mundo. La música siempre estuvo ahí, de lado, tal vez en el fondo de mi corazón esperaba un personaje donde cantara y ahora que ‘Las Bartenders’ me lo han permitido, digo : ‘esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’”.

Y aunque no tiene planes de grabar un disco, por lo menos no en un corto o mediano plano, sí ha comprendido que su voz necesita cuidados. “Juan Manuel Medina ha sido mi coach ‘Las Bartenders’ y me ha enseñado mucho, por ejemplo, ya sé que se me acabó la costumbre de estar gritando en los conciertos y al día siguiente, no tener voz; tengo mucho más cuidado ahora… Grabar un álbum no es algo que esté en mis planes, el mundo de la música, lo respeto. Si como actriz se requiere mucha resiliencia y el saber esperar, aguantar y aceptar rechazos, en la música es aún peor, y es algo a lo que hay que ponerle muchísimo trabajo y disciplina”, puntualizó.

Con su propia experiencia, Laura consideró que tiene toda la autoridad para hablar de un tema tan complejo como el acoso y por ello, desde tiempos de reina comenzó con “Bye Bye Bulliyng, ”un proyecto con el que viajamos a todos los colegios del país que sean posibles. Llevamos una charla que es columna vertebral, que es mi experiencia y con psicólogos, con programación neurolingüística. Los escucho, es un encuentro poderoso, ponemos ese primer sello en los colegios y luego, hacemos acompañamiento. No nos imaginamos que fuera a crecer tanto, llevamos miles de niños y jóvenes impactados y llegamos a universidades, que nos enseña más a nosotros que nosotros a ellos”.

Para la exreina, las charlas que da se convierten en un constante reflexión, que le permite también sanar cualquier herida que quede de su pasado.

