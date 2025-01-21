Andrea Valdiri regalará fiestas de 15 años: “También puedes ser elegido” ¿Qué hay que hacer?

El pasado fin de semana la fiesta de 15 años de Isabella, la hija mayor de la generadora de contenido Andrea Valdiri, ocupó la atención de los cibernautas. La famosa Valdiri celebró la importante fecha de la cumpleañera en un reconocido club de Cartagena y más de 150 personas, dentro de las que se destacaron varias celebridades del mundo digital.

Al terminar la celebración, los invitados recibieron esmeraldas como recordatorio y dentro de los obsequios que la quinceañera obtuvo se destacaron un automóvil Mini Cooper, avaluado en cerca de 180 millones de pesos, y un apartamento en un exclusivo sector de la ciudad.

Andrea Valdiri abre convocatoria para celebrar 15 cumpleaños

Ahora Andrea Valdiri anuncia que es posible que quinceañeras cuyas familias no tienen los recursos económicos para organizarles una fiesta de ensueño tendrán esa oportunidad porque ella lo hará realidad.

“Hay sueños que parecen pequeños… pero significan Todo. Quiero regalarle su fiesta de 15 a 15 niñas que nunca han podido vivir ese momento tan especial, reuniéndolas a todas en un mismo lugar para celebrar su día”, escribió en sus redes sociales la ex Señora Colombia lanzando así una convocatoria entre sus seguidores para escoger a las afortunadas.

“Si vas a cumplir 15 años en este 2026 cuéntame tu historia, Voy a leerlas con el corazón. Porque todas merecen sentirse princesas al menos una vez. Los amo machi”.

Con el mencionado texto subió a sus redes sociales un video explicativo para los interesados en ser celebrados.

¿Cómo participar para ganarse la fiesta de 15 años con Andrea Valdiri?

“Algunos papitos no tienen la posibilidad económica de hacerles el quinceañero de sus sueños. Por eso, hoy, queremos ser ese instrumento para regalar alegría, esperanzas y hermosos recuerdos”, dijo en el video.

En otro aparte detalló: “Vamos a escoger 15 quinceañeras para cumplirles el sueño de hacer esta fiesta inolvidable. Así como Isabella pudo cumplir sus sueños, tú también puedes ser el elegido de hoy, simplemente los leo aquí”.

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