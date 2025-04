Novia de Epa Colombia reveló detalles de la salud de la influencer: “no está bien”

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, pasó de ser un fenómeno viral en las redes sociales a enfrentarse a una condena judicial que la tiene privada de la libertad desde finales de enero de este año.

La joven empresaria enfrenta una condena de cinco años y dos meses de prisión por destruir con un martillo una estación de Transmilenio durante el Paro Nacional del 2019. Aunque había tenido que pagar una millonaria multa, finalmente, el 30 de enero fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor.

Desde que está privada de la libertad, la influenciadora ha hecho un par de apariciones en medios de comunicación y en unos videos que han sido filtrados en redes sociales, donde se observa compartiendo con las otras reclusas.

Karol Samantha, su pareja, tomó el control de su empresa y sus redes sociales. Allí ha mantenido al tanto a los seguidores sobre todo lo relacionado con la creadora de contenido.

Recientemente, publicó una historia con un profundo mensaje, expresando lo difícil que ha sido para ella que Epa Colombia esté en la cárcel: “vivan cada día como si fuera el último, jamás sabemos cuándo Dios nos colocará pruebas en donde la vida nos cambie por completo. No olvidaré ese 27 de enero 2025, Dane salió a trabajar sola, yo me quedé en casa con la bebé. A las 6:30 miré las cámaras y me di cuenta de todo lo que estaba pasando, no lo podía creer, todo pasó muy rápido, me sentía impotente de ver cómo se la llevaban como si fuera una criminal. Verla en el Bunker con la esperanza de poder sacarla de allá y llevármela para la casa. A los tres días me llama y me dice que fue trasladada para El Buen Pastor, me derrumbé por completo, han pasado los meses y aun mi mente no asimila que ella está allá”, se lee al comienzo.

Enseguida, agregó: “nadie sabe las cargas de nadie, solo mi Dios sabe lo fuerte que he tenido que ser ante la sociedad. Admiro y amo con todo mi ser a Dane por todo lo que es y por lo que soporta a diario en ese lugar. Esto en verdad no se lo deseo a absolutamente nadie. Dios tu tiempo y tu voluntad es perfecta”.

Karol, quien antes no era muy activa en redes sociales, realizó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram a través del perfil de las queratinas, donde respondió algunas dudas de los internautas. Una de ellas estuvo relacionada con el estado en el que se encuentra actualmente Daneidy Barrera.

“Si hablamos anímicamente, hay días más duros que otros, estar en prisión es algo muy duro, es frustrante, después de ser la empresaria más joven, exitosa, generadora de empleo, madre, pareja, hija, hermana, jefe, a estar como la señalada, como la criminal, como la que sí debe pagar, es muy triste.

En el tema de la salud, muy duro, porque Dane, después de que tuvo a Samarita venía pasando un postparto muy duro, para nadie es un secreto que la alimentación en prisión no es muy buena, entonces se ha bajado mucho de peso, su salud no está muy bien, la verdad, pero confiamos mucho en que pueda salir pronto de allá y pueda hacer sus chequeos médicos y pueda compartir con Samarita, ya que se ha perdido tantos momentos”, dijo Samantha. Además, explicó que su hija puede visitar a Epa cada 20 días.