Andreína Solórzano regresó a ‘Noticias Caracol’: “es emocionante”

Para Andreína Solórzano, este mes de la madre cobra un significado especial ahora que comprende, desde su propia experiencia, lo que significa este rol. “Es algo tan único, te sientes muy especial, es increíble, primero la capacidad de dar vida, luego la capacidad de tener una criatura que todos los días es diferente, todos los días cambia, todos los días avanza, hace algo distinto, algo nuevo. Además, que tu cuerpo sea el refugio de una criatura, que de mi mane lo que lo que a él lo hace crecer. Es una experiencia tan profunda que de verdad me ha cambiado increíblemente”, dijo la presentadora de 40 años, casada desde el 2019 con Jesús Márquez.

La periodista venezolana, quien se radicó en Colombia desde el 2009, no solo celebra esta nueva etapa, sino que también rinde un homenaje sincero a todas las mujeres que, al igual que ella, manejan múltiples responsabilidades mientras crían a sus hijos con amor y dedicación. “No es una labor fácil. Es un compromiso de tiempo completo. A uno le cambian las prioridades absolutamente de la vida. Se ha despertado en mí una solidaridad tremenda con las mujeres en general”.

Así ha sido la experiencia de Andreína Solórzano como mamá

Lejos de romantizar exclusivamente la maternidad, Andreina comparte con honestidad los retos que ha enfrentado como mamá de Leo, su primogénito. Describe cómo este periodo la ha llevado a confrontar inseguridades, miedos y dudas que se magnifican al tener la responsabilidad de una nueva vida: “el tiempo de postparto ha sido una ventana hacia mi interior. Es un momento en el que muchas de las cosas que uno arrastra, los fantasmas, las heridas, se te muestran más grandes, las ves cara a cara. La incertidumbre del futuro, de cómo vas a proveer, si vas a tener el tiempo suficiente para estar, todo ese tipo de cosas se te agrandan cuando tú estás en este periodo, por eso el postparto es tan abrumador, estás haciendo un duelo de tu persona anterior, la persona que se dedicaba a sí misma para ser la persona que se dedica a un bebé. Ha sido un tiempo de muchísima introspección, de muchísimos pensamientos sobre sobre lo que quiero hacer, sobre quién soy realmente, sobre qué me llena, sobre cómo estar en contacto conmigo misma para ser un mejor ser humano, para poder brindarle eso a esta criatura. Ha sido un tiempo de riqueza personal".

Asimismo, reveló cómo la maternidad transformó no solo la rutina, sino también la forma de percibir el mundo. “Uno es un manojo de miedos cuando está embarazado y cuando tienes la criatura. Al principio también estás lleno de dudas, si lo estás haciendo bien, si estás interpretando cada llanto como es, pero ya cuando pasa el tiempo, y ya empieza a haber una relación, un conocimiento mayor sobre la criatura, te das cuenta que, instintivamente, tú sabes muchas cosas. Uno va desarrollando ese instinto, siento que va generando esa comunicación en saber qué es lo que quiere tu niño, cuáles son sus necesidades, entonces siento que es algo que se construye y hay que confiar en uno”.

Sobre la posibilidad de tener otro hijo, dijo: “hoy no lo sé. Sé que el mejor regalo que uno le puede dar a un hijo es un hermano o hermana, un compañero de vida, eso lo tengo en mi mente. Creo que es algo que necesito que pase más tiempo para analizarlo”.

Su regreso a “Noticias Caracol”

El pasado lunes retomó sus funciones en el noticiero, pero este reencuentro con su faceta profesional despertó sentimientos encontrados en la presentadora. “Es raro, porque me siento por un momentito emocionada de volver a retomar la vida, porque prácticamente todo este tiempo he salido solo a citas médicas y a hacer mercado y ya, de resto estoy dedicada cien por ciento al bebé. Entonces saber que uno tiene que volver a arreglarse, volver a hacer algo que te gusta, volver a un lugar en donde además tienes personas a las que aprecias y que te aprecian, es satisfactorio, es emocionante, es chévere, pero sí me da un poquitico de ansiedad pensar que me voy a perder cosas de él, que no voy a estar cuando empiece a hacer cositas nuevas. El trabajo de periodistas sí es muy exigente, y a veces te mantiene mucho tiempo por fuera o en función de la labor, pero no soy ni la primera ni la última mujer que le pasa, que tiene que volver a su vida y sé que lo que lo vamos a lograr, pero en este punto me da bastante ansiedad de separación. Sin duda, sí es rico volver a la pantalla, volver a hacer lo de uno, es importante retomarse a sí mismo como individuo, más allá de ser mamá, entonces estoy contenta de regresar”.

El equilibrio de ser mamá y profesional

A pesar de los desafíos, Andreína, con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, se siente muy satisfecha con su camino profesional y personal. “Siento que estoy en el lugar en donde quiero estar ahora, se me cumplió el sueño de ser mamá, tengo una familia que me apoya, que está aquí conmigo, tengo una pareja excepcional, somos equipo en esta empresa tan gigante y hermosa como es formar a una persona, y estoy en un trabajo que me apasiona y que me llena de motivación. Este tiempo lo que me deja es un inmenso agradecimiento, sin decir que sea fácil, es súper complicado, pero las mejores cosas de la vida, lo que más compromiso te exige es también lo que más satisfacción te da”.