Ángela Aguilar dividió opiniones con su nuevo look. La señalan de copiarle a Cazzu

Desde que hizo pública su relación con Christian Nodal, el nombre de Ángela Aguilar no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Cada cosa que pasa con su vida personal y profesional termina convirtiéndose en noticia. Su matrimonio con el intérprete de Botella tras botella ha generado polémica entre los internautas.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

El pasado domingo 28 de diciembre, se llevó a cabo una nueva edición de los Grammy Celebration of Latin Music, un evento que celebró el impacto y el legado de la música latina en Estados Unidos. La hija de Pepe Aguilar fue una de las artistas que hizo presencia. “Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, que se transmitirá por CBS. Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto”, escribió en sus redes sociales.

Su aparición terminó generando cientos de reacciones por una transformación que fue mucho más allá de lo musical. La artista se deshizo de su imagen habitual y optó por un estilo visual completamente renovado. Su cabello, con un peinado desordenado y puntiagudo, evocó ese efecto wet look, un claro guiño a la estética rock de los años ochenta, pero reinterpretado de una manera actual y audaz. Este cambio también se notó en su maquillaje. Esta vez, la cantante dejó de lado los tonos naturales y eligió un delineado negro intenso y sombras profundas que realzaron su expresión. El look se completó con un vestido azul brillante con una abertura alta en una de sus piernas.

Su look que generó todo tipo de reacciones. Varios de sus seguidores no dudaron en elogiarla: “se ve bien así y se oye bien, las cosas como son”, “se ve muy linda”, “le luce ese look”, “me gusta como se ve”, “el cabello espectacular”. No obstante, hubo quienes le dejaron fuertes críticas, Incluso, la compararon con Cazzu. “Si se separa de Nodal y agarra este estilo, se baja un poquis el hate”, “Ella solo tiene que aceptar que es la villana, cambiar de género y sacar otro tipo de música”, “Es como Cazzu versión Shein”, “es obvio que está obsesionada con Cazzu”, “¿quiere parecerse a Cazzu?”, “se nota que no supera a Cazzu”, “quiere ser Cazzu”.